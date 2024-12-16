Збиває літаки. Україна розробила лазерну зброю "Тризуб" — Сухаревський
Категорія
Україна
Дата публікації

Збиває літаки. Україна розробила лазерну зброю "Тризуб" — Сухаревський

Сухаревський
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Джерело:  Інтерфакс-Україна

В України на сьогодні є лазерна зброя, її назва — "Тризуб", а також розвивається проєкт із застосування дрона-"матки" з двома FPV

Головні тези:

  • Україна досягла значного прориву в області безпілотних систем та лазерної зброї з розробкою «Тризуб» та дронів-маток.
  • Лазерна зброя «Тризуб» вже успішно використовується для збивання літаків на висотах понад 2 км.
  • Розвиток дронів-маток з FPV дозволяє українській армії вдаватися до тактичних атак на об'єкти противника.

Україна має лазерну зброю “Тризуб”

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України полковник Вадим Сухаревський.

Ми можемо констатувати, що сьогодні Україна є, якщо я не помиляюся, п'ятою країною, яка може сказати, що в неї є лазер. На сьогодні ми вже на висоті понад 2 км цим лазером можемо збивати літаки, — сказав він під час звернення до учасників конференції "Європейська оборонна промисловість: перспективи співпраці з українською оборонною промисловістю”, організованої аналітичним центром We Build Ukraine.

Вадим Сухаревський

Вадим Сухаревський

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ

За словами Сухаревського, Сили безпілотних систем зараз на шляху до того, щоб масштабувати і посилювати лазер.

Він справді працює, він справді є, — наголосив полковник.

Окремо він звернув увагу на розвиток дронів-"маток", які несуть легкі ударні дрони.

Ми сьогодні застосовуємо так звані дрони-"матки", носії FPV, з глибиною занесення понад 70 км. Вони несуть 2 FPV під собою і реально виступають ретранслятором і вражають глибинні об'єкти противника. Як на мене, це справді прорив.

Як зазначив Сухаревський, масштабування цього проєкту — один із найперспективніших елементів у його роботі.

Говорячи загалом про Сили безпілотних систем, командувач зазначив, що "нам неповних шість місяців", і на цьому етапі вже є бойові та наукові підрозділи, "які закривають компонент повітря, землю і воду". За його словами, угруповання СБС працює на всій лінії фронту.

Україна продовжує зміцнювати СБС

29 жовтня очільник Міністерства оборони України Рустем Умєров офіційно підтвердив, що Кабмін включив Командування Сил безпілотних систем до переліку державних замовників безпілотників та засобів РЕБ, які закуповуються через Міноборони та Держспецзв’язку.

Продовжуємо масштабувати Сили безпілотних систем — унікальний рід військ, якого немає в жодній армії світу. Уряд включив Командування СБС до переліку державних замовників безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби, які закуповуються через Міноборони та Держспецзв’язку.

За словами очільника Міноборони, це рішення дасть можливість швидше й ефективніше посилювати спроможності українських воїнів на суші, в повітрі та на морі.

Окрім того, наголошується, що тепер Сили безпілотних систем зможуть оперативно формувати потреби фронту у сфері безпілотних систем та протидії російським дронам.

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