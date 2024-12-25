В Казахстане разбился самолет с 72 людьми на борту — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Казахстане разбился самолет с 72 людьми на борту — видео

В Казахстане разбился самолет с 72 людьми на борту — видео
Read in English
Читати українською
Источник:  Радио Свобода

25 декабря самолет Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился в Казахстане. Большинство находившихся на борту людей погибли.

Главные тезисы

  • Что касается возможных причин авиакатастрофы, то заявляют о столкновении самолета с птицей и нарушении рулевого управления.
  • Министерство транспорта Казахстана приступило к специальному расследованию происшествия для установления обстоятельств аварии.

Авиакатастрофа в Казахстане — что известно

Самолет разбился возле города Актау в Казахстане — он совершал рейс из Баку в Грозный (Чечня).

Согласно последним данным, самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines подал сигнал чрезвычайной ситуации, когда летел над Каспийским морем.

Как сообщает министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана, в Актау на место крушения самолета прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана: "По прибытию обнаружено горение воздушного судна".

Нескольким людям удалось выжить, однако их точное количество пока неизвестно.

Министерство транспорта Казахстана сообщило о проведении специального расследования по факту аварии: "Обстоятельства происшествия уточняются. Проведется специальное расследование".

Какая может быть причина аварии

По предварительным данным, авария произошла в связи со столкновением с птицей и нарушением рулевого управления.

Также указано, что на борту самолета находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа.

Кроме того, существует версия, что самолет мог изменить курс из-за угрозы атаки беспилотников на Чечню. Российские СМИ утверждают, что Грозный атаковали несколько БПЛА, в результате чего в аэропорту города был объявлен план "Ковер".

Предварительно на борту самолета находились граждане России, Казахстана, Азербайджана, России, Таджикистана и Кыргызстана.

Как заявляют в министерстве здравоохранения Казахстана, выжившие после аварии люди, сейчас находятся в крайне тяжелом состоянии.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В США пассажирский самолет совершил авиарейс с одним пассажиром на борту
Пассажирский самолет
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ задействовала караван самолетов для масштабного отступления из Сирии
ГУР
РФ задействовала караван самолетов для масштабного отступления из Сирии
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Вблизи Москвы взорвался самолет Ан-72 — видео
ГУР
Ан-72

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?