В Казахстане разбился самолет с 72 людьми на борту — видео

25 декабря самолет Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился в Казахстане. Большинство находившихся на борту людей погибли.
Главные тезисы
- Что касается возможных причин авиакатастрофы, то заявляют о столкновении самолета с птицей и нарушении рулевого управления.
- Министерство транспорта Казахстана приступило к специальному расследованию происшествия для установления обстоятельств аварии.
Авиакатастрофа в Казахстане — что известно
Самолет разбился возле города Актау в Казахстане — он совершал рейс из Баку в Грозный (Чечня).
Согласно последним данным, самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines подал сигнал чрезвычайной ситуации, когда летел над Каспийским морем.
Как сообщает министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана, в Актау на место крушения самолета прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана: "По прибытию обнаружено горение воздушного судна".
Нескольким людям удалось выжить, однако их точное количество пока неизвестно.
Какая может быть причина аварии
По предварительным данным, авария произошла в связи со столкновением с птицей и нарушением рулевого управления.
Также указано, что на борту самолета находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа.
Кроме того, существует версия, что самолет мог изменить курс из-за угрозы атаки беспилотников на Чечню. Российские СМИ утверждают, что Грозный атаковали несколько БПЛА, в результате чего в аэропорту города был объявлен план "Ковер".
Предварительно на борту самолета находились граждане России, Казахстана, Азербайджана, России, Таджикистана и Кыргызстана.
Как заявляют в министерстве здравоохранения Казахстана, выжившие после аварии люди, сейчас находятся в крайне тяжелом состоянии.
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