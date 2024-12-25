В Казахстане разбился самолет с 72 людьми на борту — видео

25 декабря самолет Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился в Казахстане. Большинство находившихся на борту людей погибли.

Авиакатастрофа в Казахстане — что известно

Самолет разбился возле города Актау в Казахстане — он совершал рейс из Баку в Грозный (Чечня).

Согласно последним данным, самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines подал сигнал чрезвычайной ситуации, когда летел над Каспийским морем.

Как сообщает министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана, в Актау на место крушения самолета прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана: "По прибытию обнаружено горение воздушного судна".

Нескольким людям удалось выжить, однако их точное количество пока неизвестно.

Министерство транспорта Казахстана сообщило о проведении специального расследования по факту аварии: "Обстоятельства происшествия уточняются. Проведется специальное расследование". Поделиться

Какая может быть причина аварии

По предварительным данным, авария произошла в связи со столкновением с птицей и нарушением рулевого управления.

Также указано, что на борту самолета находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа.

Кроме того, существует версия, что самолет мог изменить курс из-за угрозы атаки беспилотников на Чечню. Российские СМИ утверждают, что Грозный атаковали несколько БПЛА, в результате чего в аэропорту города был объявлен план "Ковер".

Предварительно на борту самолета находились граждане России, Казахстана, Азербайджана, России, Таджикистана и Кыргызстана.

Как заявляют в министерстве здравоохранения Казахстана, выжившие после аварии люди, сейчас находятся в крайне тяжелом состоянии.