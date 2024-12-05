Как американец оказался единственным пассажиром авиарейса Сан-Франциско-Миннеаполис

По словам мужчины, его рейс был задержан на 14 часов. После того, как посадку наконец объявили, он оказался единственным пассажиром, поскольку все остальные решили воспользоваться альтернативными маршрутами.

Зона выхода на посадку была совершенно пуста. Очевидно, что все пассажиры моего рейса уехали вместо того, чтобы ждать, — рассказал мужчина. Поделиться

Каким оказался необычный авиаперелет

Американец отметил, что за последние три года совершил более 80 авиаперелетов, однако впервые летел один в самолете.

Мужчина восторженно отзывался об экипаже, который, по его словам, делал все возможное, чтобы он чувствовал себя комфортно.