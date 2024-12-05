В США пассажирский самолет совершил авиарейс с одним пассажиром на борту
Категория
Мир
Дата публикации

В США пассажирский самолет совершил авиарейс с одним пассажиром на борту

Пассажирский самолет
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Источник:  Reddit

Американец, летевший рейсом Сан-Франциско-Миннеаполис, оказался единственным пассажиром на борту самолета.

Главные тезисы

  • Авиарейс Сан-Франциско-Миннеаполис был проведен для единственного пассажира на борту самолета.
  • Пассажир отметил внимание и заботу экипажа, который сделал все, чтобы обеспечить комфорт во время перелета.
  • Опытный путешественник поделился восторженными впечатлениями об авиаперелете, отметив, что это был его первый случай, когда он был единственным пассажиром.
  • Мужчина отметил, что за три года совершил более 80 авиаперелетов, однако такого опыта, как лететь одному в самолете, у него еще не было.

Как американец оказался единственным пассажиром авиарейса Сан-Франциско-Миннеаполис

По словам мужчины, его рейс был задержан на 14 часов. После того, как посадку наконец объявили, он оказался единственным пассажиром, поскольку все остальные решили воспользоваться альтернативными маршрутами.

Зона выхода на посадку была совершенно пуста. Очевидно, что все пассажиры моего рейса уехали вместо того, чтобы ждать, — рассказал мужчина.

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Каким оказался необычный авиаперелет

Американец отметил, что за последние три года совершил более 80 авиаперелетов, однако впервые летел один в самолете.

Мужчина восторженно отзывался об экипаже, который, по его словам, делал все возможное, чтобы он чувствовал себя комфортно.

Бортпроводники позаботились о том, чтобы у меня было все, чего я только мог пожелать. Попробовал все закуски. Пилоты передали мне персональное сообщение по внутренней связи, когда самолет начал снижаться, а после приземления пригласили в кабину и поделились визитными карточками, — рассказывает мужчина.

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