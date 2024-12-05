У США пасажирський літак здійснив авіарейс з одним пасажиром на борту
Категорія
Світ
Дата публікації

У США пасажирський літак здійснив авіарейс з одним пасажиром на борту

Пасажирський літак
Джерело:  Reddit

Американець, який летів рейсом Сан-Франциско-Міннеаполіс, виявився єдиним пасажиром на борту літака. 

Головні тези:

  • Унікальний випадок, коли пасажир став єдиним на борту літака у рейсі Сан-Франциско-Міннеаполіс.
  • Пасажир пояснив, що його рейс було затримано, а після посадки він виявився єдиним пасажиром через вибір альтернативних маршрутів іншими пасажирами.
  • Досвідчений мандрівник залишився в захваті від уваги екіпажу, який подбав про його комфорт та надав різноманітні послуги під час перельоту.

Як американець опинився єдиним пасажиром авіарейсу Сан-Франциско-Міннеаполіс

За словами чоловіка, його рейс було затримано на 14 годин. Після того, як посадку врешті-решт оголосили, він виявився єдиним пасажиром, оскільки всі інші вирішили скористатись альтернативними маршрутами.

Зона виходу на посадку була абсолютно порожня. Очевидно, що всі пасажири мого рейсу поїхали замість того, щоб чекати, — розповів чоловік.

Частный* опыт полета Delta
от u/Imperfect_Vegan в Delta

Яким виявився незвичайний авіапереліт

Американець зазначив, що протягом останніх трьох років здійснив понад 80 авіаперельотів, однак вперше летів один у літаку.

Чоловік захоплено відгукувався про екіпаж, який, за його словами, робив усе можливе, щоб він почував себе комфортно.

Бортпровідники подбали про те, щоб у мене було все, чого я тільки міг забажати. Скуштував всі закуски. Пілоти передали мені персональне повідомлення по внутрішньому зв'язку, коли літак почав знижуватися, а після приземлення запросили в кабіну і поділилися візитними картками, — розповідає чоловік.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
У Франції чоловік стрибнув з гори на літаючому килимі ― відео
Француз на килимі стрибнув з гори
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Starlink вперше запрацював на борту пасажирського літака
Пасажирський літак
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Роботу Starlink випробували у надзвукових літаках. Які результати
Quarterhorse Mk1

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?