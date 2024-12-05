Як американець опинився єдиним пасажиром авіарейсу Сан-Франциско-Міннеаполіс

За словами чоловіка, його рейс було затримано на 14 годин. Після того, як посадку врешті-решт оголосили, він виявився єдиним пасажиром, оскільки всі інші вирішили скористатись альтернативними маршрутами.

Зона виходу на посадку була абсолютно порожня. Очевидно, що всі пасажири мого рейсу поїхали замість того, щоб чекати, — розповів чоловік. Поширити

Яким виявився незвичайний авіапереліт

Американець зазначив, що протягом останніх трьох років здійснив понад 80 авіаперельотів, однак вперше летів один у літаку.

Чоловік захоплено відгукувався про екіпаж, який, за його словами, робив усе можливе, щоб він почував себе комфортно.