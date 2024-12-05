Американець, який летів рейсом Сан-Франциско-Міннеаполіс, виявився єдиним пасажиром на борту літака.
Головні тези:
- Унікальний випадок, коли пасажир став єдиним на борту літака у рейсі Сан-Франциско-Міннеаполіс.
- Пасажир пояснив, що його рейс було затримано, а після посадки він виявився єдиним пасажиром через вибір альтернативних маршрутів іншими пасажирами.
- Досвідчений мандрівник залишився в захваті від уваги екіпажу, який подбав про його комфорт та надав різноманітні послуги під час перельоту.
Як американець опинився єдиним пасажиром авіарейсу Сан-Франциско-Міннеаполіс
За словами чоловіка, його рейс було затримано на 14 годин. Після того, як посадку врешті-решт оголосили, він виявився єдиним пасажиром, оскільки всі інші вирішили скористатись альтернативними маршрутами.
Яким виявився незвичайний авіапереліт
Американець зазначив, що протягом останніх трьох років здійснив понад 80 авіаперельотів, однак вперше летів один у літаку.
Чоловік захоплено відгукувався про екіпаж, який, за його словами, робив усе можливе, щоб він почував себе комфортно.
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