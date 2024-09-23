У Франції чоловік стрибнув з гори на літаючому килимі ― відео
Категорія
Спорт
Дата публікації

У Франції чоловік стрибнув з гори на літаючому килимі ― відео

Француз на килимі стрибнув з гори
Джерело:  The New York Post

44-річний парапланерист Фредді Монтіньї з Франції здійснив карколомний стрибок з гори Круа де Тот заввишки 2,4 тис метрів на літаючому килимі. 

Головні тези:

  • Фредді Монтіньї з Франції здійснив карколомний стрибок з гори Круа де Тот на літаючому килимі.
  • Парапланерист навчався довгі роки екстремальним видам спорту та опанував мистецтво польотів на килимі-літаку.
  • Його неймовірний трюк став можливим завдяки довголітньому досвіду, підготовці та надійному парашуту.

Що відомо про неймовірний стрибок Монтіньї з гори на літаючому килимі

Зазначається, що француз з дитинства мріяв перетворитись на справжнього казкового героя Алладіна.

Зокрема, протягом багатьох років чоловік вдосконалював власні навички в екстремальних видах спорту.

У 25 років Монтіньї почав займатись парапланеризмом, вже за 5 років він здійснював стрибки з парашутом, а ще через 5 — почав літати на дельтаплані.

Усі ці заняття допомогли мені опанувати мистецтво польотів на килимі-літаку, — зазначає чоловік.

За його словами, опановані навички допомогли йому розробити і виконати унікальний трюк.

Також це стало можливим завдяки багаторічному досвіду, практиці та надійному парашуту.

Парашют — моя головна страхова сітка, — зазначає Монтіньї.

Він підкреслив, що у разі небезпеки може відпустити килим і розкрити парашут.

Він додав, що хоча на "килимі-літаку" можна літати не з будь-якою швидкістю і в будь-якому напрямку, але це однаково приголомшливий спосіб кинути виклик реальності.

Що відомо про акробата, який перетнув Босфор на канаті

Спорстмен з Естонії Яан Рус першим у світі перетнув Босфорську протоку, яка вважається кордоном між Європою та Азією, пройшовши по канату. 

За інформацією турецьких ЗМІ, історичну ходу по канату над Босфором Рус здійснив у неділю, 15 вересня під час заходу Continental Pass в Стамбулі.

Зазначається, що естонський спорстмен пройшов по канату над Босфором більше 1 км на висоті 165 метрів.

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