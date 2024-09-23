44-летний парапланерист Фредди Монтиньи из Франции совершил сногсшибательный прыжок с горы Круа де Тот высотой 2,4 тыс метров на летающем ковре.

Что известно о невероятном прыжке Монтиньи с горы на летающем ковре

Отмечается, что француз с детства мечтал превратиться в настоящего сказочного героя Алладина.

В частности, на протяжении многих лет мужчина совершенствовал свои навыки в экстремальных видах спорта.

В 25 лет Монтиньи начал заниматься парапланеризмом, уже через 5 лет он совершал прыжки с парашютом, а еще через 5 — начал летать на дельтаплане.

Все эти занятия помогли мне овладеть искусством полетов на ковре-самолете, — отмечает мужчина. Поделиться

По его словам, освоенные навыки помогли ему разработать и выполнить уникальный трюк.

Также это стало возможным благодаря многолетнему опыту, практике и надежному парашюту.

Парашют — моя главная страховая сетка, — отмечает Монтиньи. Поделиться

Он подчеркнул, что в случае опасности может отпустить ковер и раскрыть парашют.

Он добавил, что хотя на "ковре-самолете" можно летать не с любой скоростью и в любом направлении, но это все равно потрясающий способ бросить вызов реальности.

Что известно об акробате, пересекшем Босфор на канате

Спорстмен из Эстонии Яан Рус первым в мире пересек Босфорский пролив, который считается границей между Европой и Азией, пройдя по канату.

По информации турецких СМИ, историческое шествие по канату над Босфором Рус совершил в воскресенье, 15 сентября во время мероприятия Continental Pass в Стамбуле.

Отмечается, что эстонский спортсмен прошел по канату над Босфором более 1 км на высоте 165 метров.