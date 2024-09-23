44-летний парапланерист Фредди Монтиньи из Франции совершил сногсшибательный прыжок с горы Круа де Тот высотой 2,4 тыс метров на летающем ковре.
Главные тезисы
- Фредди Монтиньи осуществил невероятный прыжок с горы Круа де Тот на летающем ковре, благодаря своему опыту и навыкам в парапланеризме.
- Подготовка и надежный парашют сделали этот трюк возможным для французского парапланериста.
- Монтиньи мечтал стать сказочным героем, осуществив свою мечту через экстремальные виды спорта и летающий ковер.
- Акробат из Эстонии, Яан Рус, также поразил мир, пересекая Босфорский пролив по канату на высоте 165 метров.
Что известно о невероятном прыжке Монтиньи с горы на летающем ковре
Отмечается, что француз с детства мечтал превратиться в настоящего сказочного героя Алладина.
В частности, на протяжении многих лет мужчина совершенствовал свои навыки в экстремальных видах спорта.
В 25 лет Монтиньи начал заниматься парапланеризмом, уже через 5 лет он совершал прыжки с парашютом, а еще через 5 — начал летать на дельтаплане.
По его словам, освоенные навыки помогли ему разработать и выполнить уникальный трюк.
Также это стало возможным благодаря многолетнему опыту, практике и надежному парашюту.
Он подчеркнул, что в случае опасности может отпустить ковер и раскрыть парашют.
Он добавил, что хотя на "ковре-самолете" можно летать не с любой скоростью и в любом направлении, но это все равно потрясающий способ бросить вызов реальности.
Что известно об акробате, пересекшем Босфор на канате
Спорстмен из Эстонии Яан Рус первым в мире пересек Босфорский пролив, который считается границей между Европой и Азией, пройдя по канату.
По информации турецких СМИ, историческое шествие по канату над Босфором Рус совершил в воскресенье, 15 сентября во время мероприятия Continental Pass в Стамбуле.
Отмечается, что эстонский спортсмен прошел по канату над Босфором более 1 км на высоте 165 метров.
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