Дві авіаконструкторські компанії, що займаються розробкою надзвукових та гіперзвукових літаків, Boom Supersonic і Hermeus випробували роботу супутникового інтернету Starlink на борту літаків власного виробництва.

Що відомо про результати ефективності використання Starlink на борту надзвукових літаків

Наразі компанія Hermeus з Джорджії розробляє перший у світі гіперзвуковий пасажирський літак і встановила супутниковий інтернет від Starlink і свій найбільш досконалий прототип Quarterhorse Mk1.

Зазначається, що за результатами випробувань термінал Starlink ефективно підтримував критично важливий зв'язок за межами прямої видимості для прототипу під час наземних випробувань.

Льотні випробування Quarterhorse Mk1 заплановані на наступний рік.

Між тим компанія Boom Supersonic використала термінал Starlink у літаку супроводу під час випробувань власного прототипа XB-1.

Зазначається, що термінал забезпечував надійний зв’язок на швидкості 0,95 Маха в рамках підготовки до трансляції майбутнього надзвукового випробувального польоту XB-1.

За словами розробників з обох компаній, їм вдалось надзвичайно швидко інтегрувати систему Starlink, витративши на це усього 17 днів.

Після отримання термінала від SpaceX інженери витратили сім днів на моделювання його інтеграції і ще шість днів на фізичну установку.

Hermeus recently integrated @Starlink onto our Quarterhorse Mk 1 aircraft for beyond visual line-of-site command and control. From need, to concept, integration, validation, and taxiing an uncrewed fighter-class aircraft over Starlink in just 17-days. All done during an active… pic.twitter.com/XemPfUsglH — Hermeus (@hermeuscorp) November 15, 2024

Фахівці з Boom Supersonic інтегрували Starlink у власний літак -розвідник T-38 за 15 днів.

Компанія планує використовувати цю технологію для забезпечення прямої трансляції надзвукового випробувального польоту XB-1, запланованого на наступний рік.

Що відомо про передові розробки обох компаній

Hermeus розробляє пасажирський гіперзвуковий літак Halcyon, а також військовий безпілотний літак Darkhorse. Обидва проєкти базуються на поточних випробуваннях прототипу Mk1 на військово-повітряній базі Едвардс. Очікується, що всі підсистеми Mk1 пройдуть випробування до кінця 2024 року.

Boom Supersonic зосереджена на розробці Overture, повномасштабного комерційного надзвукового авіалайнера, а XB-1 слугує його збільшеним прототипом. Компанія має на меті створити Starlink як надійне рішення для надзвукової авіації.