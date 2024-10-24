Що відомо про впровадження Starlink на борту пасажирських літаків

Зазначається, що перший, обладнаний супутниковим інтернетом Starlink пасажирський Boeing 777 вилетів у вівторок , 22 жовтня, з Дохи до Лондона.

Qatar Airways стали першими на Близькому Сході, хто запропонував пасажирам супутниковий інтернет, який працює без всяких обмежень.

Зазначається, що нові літаки з супутниковим інтернетом Starlink будуть доступні для пасажирів на окремих маршрутах.

Інтернет у літаку

Компанія планує вже до кінця поточного року вивести на рейси 12 літаків Boeing 777-300 з інтернет зв’язком від Starlink.

А вже у наступному році Qatar Airways очікує запуску інтернету Starlink на всіх своїх пасажирських літаках Boeing 777 та Airbus A350.

Надаючи надійний, безперебійний інтернет Starlink на борту, ми з'єднуємо людей з тим, що вони люблять найбільше, навіть на висоті 35 000 футів, роблячи кожну подорож з нами незабутньою, — підкреслив гендиректор Qatar Airways Group, інженер Бадр Мохаммед Аль-Мер. Поширити

Щоб відзначити виліт першого комерційного рейсу Qatar Airways, обладнаного Starlink, генеральний директор SpaceX Ілон Маск приєднався до гендиректора Qatar в салоні літака за допомогою відеодзвінка, використовуючи "найшвидший Wi-Fi в небі".

Хто оплачує роботу інтернет-терміналів Starlink в Україні

Як зазначив очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський, інтернет-термінали Starlink для України фінансує винятково Польща, а не американський мільярдер та бізнесмен Ілон Маск, як вважають чимало українців.

Він звернув увагу на те, що одним із головних факторів, який дає можливість Силам оборони України продовжувати ефективно захищатися від армії РФ — є підключення до інтернету за допомогою терміналів Starlink.