Спутниковый интернет Starlink впервые работал на борту пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Qatar Airways.
Главные тезисы
- Первый опыт использования спутникового интернета Starlink на борту пассажирского самолета был осуществлен компанией Qatar Airways.
- Планируется запустить интернет Starlink на 12 самолетах Boeing 777-300 до конца года, с возможным расширением на другие модели в будущем.
- Интернет-терминалы Starlink в Украине финансирует Польша, обеспечивая подключение сил обороны Украины и защиту от армии РФ.
- Генеральный директор SpaceX Илон Маск участвовал в запуске Starlink на борту самолета Qatar Airways, обсудив детали быстрого Wi-Fi в небе.
- Внедрение Starlink на пассажирские самолеты открывает новые возможности для путешественников и обеспечивает бесперебойный интернет на высоте 35 000 футов.
Что известно о внедрении Starlink на борту пассажирских самолетов
Отмечается, что первый, оборудованный спутниковым интернетом Starlink, пассажирский Boeing 777 вылетел во вторник, 22 октября, из Дохи в Лондон.
Qatar Airways стали первыми на Ближнем Востоке, предложив пассажирам спутниковый интернет, работающий без всяких ограничений.
Новые самолеты со спутниковым интернетом Starlink будут доступны для пассажиров на отдельных маршрутах.
Компания планирует уже к концу текущего года вывести на рейсы 12 самолетов Boeing 777-300 с интернет-связью от Starlink.
А уже в следующем году Qatar Airways ожидает запуска интернет Starlink на всех своих пассажирских самолетах Boeing 777 и Airbus A350.
Чтобы отметить вылет первого коммерческого рейса Qatar Airways, оборудованного Starlink, генеральный директор SpaceX Илон Маск присоединился к гендиректору Qatar в салоне самолета с помощью видеозвонка, используя самый быстрый Wi-Fi в небе.
Кто оплачивает работу интернет-терминалов Starlink в Украине.
Как отметил глава МИД Польши Радослав Сикорский, интернет-терминалы Starlink для Украины финансирует исключительно Польша, а не американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск, как считают многие украинцы.
Он обратил внимание на то, что одним из главных факторов, позволяющих Силам обороны Украины продолжать эффективно защищаться от армии РФ, является подключение к интернету с помощью терминалов Starlink.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-