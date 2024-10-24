Что известно о внедрении Starlink на борту пассажирских самолетов

Отмечается, что первый, оборудованный спутниковым интернетом Starlink, пассажирский Boeing 777 вылетел во вторник, 22 октября, из Дохи в Лондон.

Qatar Airways стали первыми на Ближнем Востоке, предложив пассажирам спутниковый интернет, работающий без всяких ограничений.

Новые самолеты со спутниковым интернетом Starlink будут доступны для пассажиров на отдельных маршрутах.

Интернет в самолете

Компания планирует уже к концу текущего года вывести на рейсы 12 самолетов Boeing 777-300 с интернет-связью от Starlink.

А уже в следующем году Qatar Airways ожидает запуска интернет Starlink на всех своих пассажирских самолетах Boeing 777 и Airbus A350.

Предоставляя надежный, бесперебойный интернет Starlink на борту, мы соединяем людей с тем, что они любят больше всего, даже на высоте 35 000 футов, совершая каждое путешествие с нами незабываемым, — подчеркнул гендиректор Qatar Airways Group, инженер Бадр Мохаммед Аль-Мер. Поделиться

Чтобы отметить вылет первого коммерческого рейса Qatar Airways, оборудованного Starlink, генеральный директор SpaceX Илон Маск присоединился к гендиректору Qatar в салоне самолета с помощью видеозвонка, используя самый быстрый Wi-Fi в небе.

Кто оплачивает работу интернет-терминалов Starlink в Украине.

Как отметил глава МИД Польши Радослав Сикорский, интернет-терминалы Starlink для Украины финансирует исключительно Польша, а не американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск, как считают многие украинцы.

Он обратил внимание на то, что одним из главных факторов, позволяющих Силам обороны Украины продолжать эффективно защищаться от армии РФ, является подключение к интернету с помощью терминалов Starlink.