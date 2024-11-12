У NASA розглядають пропозиції від SpaceX щодо розміщення мережі супутникового інтернету Starlink на Марсі з оглядом на перспективи подальшої колонізації планети.
Головні тези:
- SpaceX розглядає можливість створення супутникової мережі на Марсі для підтримки майбутніх колонізаційних місій.
- NASA розглядає пропозиції від SpaceX, Blue Origin та Lockheed Martin для розвитку космічного зв'язку на Червоній планеті.
- Blue Origin пропонує використання орбітального буксира Blue Ring, в той час як Lockheed Martin бере на озброєння космічний апарат MAVEN для забезпечення зв'язку на Марсі.
- Окрім того, NASA експериментує з лазерним зв'язком для передачі даних у дальній космос.
- Створення інфраструктури зв'язку - один з ключових етапів у підготовці до майбутніх людських місій на Марс.
Що відомо про ймовірну появу мережі Starlink на орбіті Марса
Зазначається, що наразі тисячі супутників Starlink вже працюють на орбіті Землі і наразі компанія розглядає плани стосовно мережі супутникового інтернету на Марсі.
Зокрема, у SpaceX пропонують розробити спеціальні пристрої "Marslink" для забезпечення перших колоністів стабільним зв’язком.
Під час нещодавнього засідання аналітиків з Програми дослідження Марса, презентація NASA проілюструвала три різні пропозиції щодо створення мереж зв'язку на орбіті Марса.
Серед пропозицій була ініціатива створення сузір'я Starlink, або "декількох супутників SpaceX, розміщених на орбіті Марса, щоб забезпечити повну видимість і сумісність наземних і орбітальних засобів".
9/ DRM 4 focuses on communication to and from Mars. pic.twitter.com/JwSVSNoE1s— Spaceflight Now (@SpaceflightNow) November 7, 2024
Що пропонують інщі приватні компанії
Окрім цього до презентації NASA були включені пропозиції від Blue Origin і Lockheed Martin.
Так, Blue Origin пропопонує використання власного орбітального буксира Blue Ring, призначеного для забезпечення хостингу, транспортування, дозаправки кораблів на орбіті, передачі даних і логістики, а також космічних хмарних обчислень.
Компанія готується до тестування Blue Ring у рамках місії DarkSky-1 (DS-1), яка фінансується підрозділом оборонних інновацій Пентагону.
Lockheed Martin пропонує використовувати MAVEN ( Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN).
Космічний апарат NASA, побудований компанією Lockheed Martin, був запущений у 2013 році для вивчення втрат атмосфери Марса. Для полегшення зв'язку космічний апарат MAVEN буде переведений на орбіту зв'язку і працюватиме подібно до мережі радіоантен Deep Space Network.
NASA також працює над розробкою власного лазерного зв'язку для далекого космосу, експериментуючи з оптичними системами зв'язку, які можуть передавати дані за допомогою фотонів світла. Дістатися до Марса — це лише половина справи, справжній виклик полягає у створенні інфраструктури, яка зможе підтримати майбутні людські місії.
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