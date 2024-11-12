В NASA рассматривают предложения от SpaceX по размещению сети спутникового интернета Starlink на Марсе с учетом перспектив дальнейшей колонизации планеты.

Что известно о вероятном появлении сети Starlink на орбите Марса

Отмечается, что тысячи спутников Starlink уже работают на орбите Земли и сейчас компания рассматривает планы по сети спутникового интернета на Марсе.

В частности, в SpaceX предлагают разработать специальные устройства Marslink для обеспечения первых колонистов стабильной связью.

Запуск ракеты SpaceX со спутником Starlink

В ходе недавнего заседания аналитиков из Программы исследования Марса презентация NASA проиллюстрировала три разных предложения по созданию сетей связи на орбите Марса.

Среди предложений была инициатива создания созвездия Starlink, или "нескольких спутников SpaceX, размещенных на орбите Марса, чтобы обеспечить полную видимость и совместимость наземных и орбитальных средств".

9/ DRM 4 focuses on communication to and from Mars. pic.twitter.com/JwSVSNoE1s — Spaceflight Now (@SpaceflightNow) November 7, 2024

Предлагающие другие частные компании

Кроме того, в презентацию NASA были включены предложения от Blue Origin и Lockheed Martin.

Так, Blue Origin предлагает использование собственного орбитального буксира Blue Ring, предназначенного для обеспечения хостинга, транспортировки, дозаправки кораблей на орбите, передачи данных и логистики, а также облачных космических вычислений.

Компания готовится к тестированию Blue Ring в рамках миссии DarkSky-1 (DS-1), финансируемой подразделением оборонных инноваций Пентагона.

Lockheed Martin предлагает использовать MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN).

Космический аппарат NASA, построенный компанией Lockheed Martin, был запущен в 2013 году для изучения потерь атмосферы Марса. Для облегчения связи космический аппарат MAVEN будет переведен на орбиту связи и будет работать подобно сети радиоантен Deep Space Network.