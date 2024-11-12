В NASA рассматривают предложения от SpaceX по размещению сети спутникового интернета Starlink на Марсе с учетом перспектив дальнейшей колонизации планеты.
Главные тезисы
- SpaceX предлагает развернуть спутниковую сеть Starlink на Марсе для поддержки будущих колонизационных миссий.
- NASA рассматривает предложения о создании сетей связи на Марсе от SpaceX, Blue Origin и Lockheed Martin, включая использование лазерной связи для передачи данных в дальний космос.
- Проекты космических компаний включают разработку устройств Marslink и использование космического аппарата MAVEN для обеспечения связи на орбите Марса.
- Инициатива SpaceX по размещению спутников Starlink на Марсе позволит обеспечить полную видимость и совместимость наземных и орбитальных средств на планете.
- Развитие инфраструктуры связи на Марсе является одним из ключевых этапов подготовки к будущим человеческим миссиям и колонизации планеты.
Что известно о вероятном появлении сети Starlink на орбите Марса
Отмечается, что тысячи спутников Starlink уже работают на орбите Земли и сейчас компания рассматривает планы по сети спутникового интернета на Марсе.
В частности, в SpaceX предлагают разработать специальные устройства Marslink для обеспечения первых колонистов стабильной связью.
В ходе недавнего заседания аналитиков из Программы исследования Марса презентация NASA проиллюстрировала три разных предложения по созданию сетей связи на орбите Марса.
Среди предложений была инициатива создания созвездия Starlink, или "нескольких спутников SpaceX, размещенных на орбите Марса, чтобы обеспечить полную видимость и совместимость наземных и орбитальных средств".
9/ DRM 4 focuses on communication to and from Mars. pic.twitter.com/JwSVSNoE1s— Spaceflight Now (@SpaceflightNow) November 7, 2024
Предлагающие другие частные компании
Кроме того, в презентацию NASA были включены предложения от Blue Origin и Lockheed Martin.
Так, Blue Origin предлагает использование собственного орбитального буксира Blue Ring, предназначенного для обеспечения хостинга, транспортировки, дозаправки кораблей на орбите, передачи данных и логистики, а также облачных космических вычислений.
Компания готовится к тестированию Blue Ring в рамках миссии DarkSky-1 (DS-1), финансируемой подразделением оборонных инноваций Пентагона.
Lockheed Martin предлагает использовать MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN).
Космический аппарат NASA, построенный компанией Lockheed Martin, был запущен в 2013 году для изучения потерь атмосферы Марса. Для облегчения связи космический аппарат MAVEN будет переведен на орбиту связи и будет работать подобно сети радиоантен Deep Space Network.
NASA также работает над разработкой собственной лазерной связи для дальнего космоса, экспериментируя с оптическими системами связи, которые могут передавать данные с помощью фотонов света. Добраться до Марса — это всего лишь половина дела, настоящий вызов состоит в создании инфраструктуры, которая сможет поддержать будущие человеческие миссии.
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