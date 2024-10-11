Starlink для Украины. В Польше опровергли популярный фейк

Интернет-терминалы Starlink для Украины финансирует исключительно Польша, а не американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск, как считают многие украинцы.

Польша обеспечивает наличие Starlink в Украине

С заявлением на этот счет выступил шеф польской дипломатии Радослав Сикорский.

Он обратил внимание на то, что одним из главных факторов, который позволяет Силам обороны Украины продолжать эффективно защищаться от армии РФ — является подключение к интернету с помощью терминалов Starlink.

Эти терминалы Starlink, которые используются в Украине, не спонсируются г-ном Илоном Маском, а финансируются и будут финансироваться исключительно Польшей. Мы это делаем, а не кто-нибудь другой. Радослав Сикорский Глава МИД Польши

Стоит отметить, что еще весной вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщал, что Польша будет продолжать оплачивать работу более 20 тысяч терминалов Starlink, которые Варшава передала Украине.

США смогли заблокировать доступ к Starlink для россиян в Украине

9 мая 2024 года в Минобороны Штатов официально подтвердили, что предотвратили несанкционированное использование российскими военными интернет-терминалов Starlink, которыми управляет компания SpaceX Илона Маска, на поле боя в войне с Украиной.

Руководитель отдела космической политики Пентагона Джон Плам сообщил, что США "активно сотрудничали с правительством Украины и компанией SpaceX в целях противодействия незаконному использованию Россией терминалов Starlink".

Сейчас мы успешно противодействуем российскому использованию, но я уверен, что Россия продолжит пытаться найти способы использовать Starlink и другие коммерческие системы связи, — заявил он тогда. Поделиться

Тем не менее, представитель Минобороны США отказался уточнить, какие тактики, методы или процедуры были использованы для прекращения использования Россией терминалов Starlink.