Starlink для Украины. В Польше опровергли популярный фейк

Интернет-терминалы Starlink для Украины финансирует исключительно Польша, а не американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск, как считают многие украинцы.
Главные тезисы
- Украина получает помощь от Польши для подключения к сети.
- США удалось заблокировать доступ к Starlink для российских военных в Украине.
- Вполне возможно, что Россия будет пытаться найти способы использования Starlink и другие коммерческие системы связи.
Польша обеспечивает наличие Starlink в Украине
С заявлением на этот счет выступил шеф польской дипломатии Радослав Сикорский.
Он обратил внимание на то, что одним из главных факторов, который позволяет Силам обороны Украины продолжать эффективно защищаться от армии РФ — является подключение к интернету с помощью терминалов Starlink.
Стоит отметить, что еще весной вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщал, что Польша будет продолжать оплачивать работу более 20 тысяч терминалов Starlink, которые Варшава передала Украине.
США смогли заблокировать доступ к Starlink для россиян в Украине
9 мая 2024 года в Минобороны Штатов официально подтвердили, что предотвратили несанкционированное использование российскими военными интернет-терминалов Starlink, которыми управляет компания SpaceX Илона Маска, на поле боя в войне с Украиной.
Руководитель отдела космической политики Пентагона Джон Плам сообщил, что США "активно сотрудничали с правительством Украины и компанией SpaceX в целях противодействия незаконному использованию Россией терминалов Starlink".
Тем не менее, представитель Минобороны США отказался уточнить, какие тактики, методы или процедуры были использованы для прекращения использования Россией терминалов Starlink.
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