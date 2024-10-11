Starlink для України. У Польщі спростували популярний фейк

Інтернет-термінали Starlink для України фінансує винятково Польща, а не американський мільярдер та бізнесмен Ілон Маск, як вважають чимало українців.
Головні тези:
- Україна отримує підтримку у вигляді терміналів Starlink для підключення до мережі.
- США вдалося заблокувати доступ до Starlink для російських військових в Україні.
- Цілком можливо, Росія намагатиметься знайти способи використання Starlink та інших комерційних систем зв'язку.
Польща забезпечує наявність Starlink в Україні
З заявою з цього приводу виступив шеф польської дипломатії Радослав Сікорський.
Він звернув увагу на те, що одним із головних факторів, який дає можливість Силам оборони України продовжувати ефективно захищатися від армії РФ — є підключення до інтернету за допомогою терміналів Starlink.
Варто також зазначити, що ще навесні віце-прем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що Польща продовжуватиме оплачувати роботу понад 20 тисяч терміналів Starlink, які Варшава передала Україні.
США змогли заблокували доступ до Starlink для росіян в Україні
9 травня 2024 року у Міноборони Штатів офіційно підтвердили, що запобігли несанкціонованому використанню російськими військовими інтернет-терміналів Starlink, якими керує компанія SpaceX Ілона Маска, на полі бою у війні з Україною.
Керівник відділу космічної політики Пентагона Джон Плам повідомив, що США "активно співпрацювали з урядом України та компанією SpaceX з метою протидії незаконному використанню Росією терміналів Starlink".
Попри це, представник Міноборони США відмовився уточнити, які тактики, методи або процедури були використані для припинення використання Росією терміналів Starlink.
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