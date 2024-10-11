Starlink для України. У Польщі спростували популярний фейк

Інтернет-термінали Starlink для України фінансує винятково Польща, а не американський мільярдер та бізнесмен Ілон Маск, як вважають чимало українців.

Польща забезпечує наявність Starlink в Україні

З заявою з цього приводу виступив шеф польської дипломатії Радослав Сікорський.

Він звернув увагу на те, що одним із головних факторів, який дає можливість Силам оборони України продовжувати ефективно захищатися від армії РФ — є підключення до інтернету за допомогою терміналів Starlink.

Ці термінали Starlink, які використовуються в Україні, не спонсоруються паном Ілоном Маском, а фінансуються і будуть фінансуватися виключно Польщею. Ми це робимо, а не хтось інший. Радослав Сікорський Глава МЗС Польщі

Варто також зазначити, що ще навесні віце-прем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що Польща продовжуватиме оплачувати роботу понад 20 тисяч терміналів Starlink, які Варшава передала Україні.

США змогли заблокували доступ до Starlink для росіян в Україні

9 травня 2024 року у Міноборони Штатів офіційно підтвердили, що запобігли несанкціонованому використанню російськими військовими інтернет-терміналів Starlink, якими керує компанія SpaceX Ілона Маска, на полі бою у війні з Україною.

Керівник відділу космічної політики Пентагона Джон Плам повідомив, що США "активно співпрацювали з урядом України та компанією SpaceX з метою протидії незаконному використанню Росією терміналів Starlink".

Станом на зараз ми успішно протидіємо російському використанню, але я впевнений, що Росія продовжить намагатися знайти способи використовувати Starlink та інші комерційні системи зв'язку, — заявив він тоді. Поширити

Попри це, представник Міноборони США відмовився уточнити, які тактики, методи або процедури були використані для припинення використання Росією терміналів Starlink.