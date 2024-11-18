Две авиаконструкторские компании, занимающиеся разработкой сверхзвуковых и гиперзвуковых самолетов, Boom Supersonic и Hermeus испытали работу спутникового интернета Starlink на борту собственного производства.

Что известно о результатах эффективности использования Starlink на борту сверхзвуковых самолетов

В настоящее время компания Hermeus из Джорджии разрабатывает первый в мире гиперзвуковой пассажирский самолет и установила спутниковый интернет от Starlink и свой самый совершенный прототип Quarterhorse Mk1.

Отмечается, что по результатам испытаний терминал Starlink эффективно поддерживал критически важную связь за пределами прямой видимости для прототипа во время наземных испытаний.

Летные испытания Quarterhorse Mk1 запланированы на следующий год.

Между тем, компания Boom Supersonic использовала терминал Starlink в самолете сопровождения во время испытаний собственного прототипа XB-1.

Отмечается, что терминал обеспечивал надежную связь на скорости 0,95 Маха в рамках подготовки к трансляции предстоящего сверхзвукового испытательного полета XB-1.

По словам разработчиков из обеих компаний, им удалось очень быстро интегрировать систему Starlink, потратив на это всего 17 дней.

После получения терминала от SpaceX инженеры потратили семь дней на моделирование его интеграции и шесть дней на физическую установку.

Hermeus recently integrated @Starlink onto our Quarterhorse Mk 1 aircraft for beyond visual line-of-site command and control. From need, to concept, integration, validation, and taxiing an uncrewed fighter-class aircraft over Starlink in just 17-days. All done during an active… pic.twitter.com/XemPfUsglH — Hermeus (@hermeuscorp) November 15, 2024

Специалисты из Boom Supersonic интегрировали Starlink в собственный самолет-разведчик T-38 за 15 дней.

Компания планирует использовать эту технологию для обеспечения прямой трансляции сверхзвукового испытательного полета XB-1, запланированного на следующий год.

Что известно о передовых разработках обеих компаний

Оба проекта базируются на текущих испытаниях прототипа Mk1 на военно-воздушной базе Эдвардс. Ожидается, что все подсистемы Mk1 пройдут испытания до конца 2024 года.

Boom Supersonic сосредоточена на разработке Overture, полномасштабного коммерческого сверхзвукового авиалайнера, а XB-1 служит его увеличенным прототипом. Целью компании является создание Starlink как надежного решения для сверхзвуковой авиации.