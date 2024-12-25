У Казахстані розбився літак із 72 людьми на борту — відео

25 грудня літак Azerbaijan Airlines, що летів із Баку до Грозного, розбився у Казахстані. Більшість людей, які були на борту, загинули.
Головні тези:
- Що стосується можливих причин авіакатастрофи, то наразі заявляють про зіткнення літака із птахом та порушення рульового управління.
- Міністерство транспорту Казахстану розпочало спеціальне розслідування події для встановлення обставин аварії.
Авіатроща в Казахстані — що відомо
Літак розбився біля міста Актау у Казахстані — він здійснював рейс із Баку до Грозного (Чечня).
Згідно з останніми даними, літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines подав сигнал надзвичайної ситуації, коли летів над Каспійським морем.
Як повідомляє міністерство з надзвичайних ситуацій Казахстану, в Актау на місце аварії літака прибули 52 людини особового складу та 11 одиниць техніки МНС Казахстану: "По прибуттю виявлено горіння повітряного судна".
Кілком людям вдалося вижити, однак їхня точна кількість поки невідома.
Якою може бути причина аварії
За попередніми даними, авіатроща сталася у зв'язку із зіткненням із птахом і порушенням рульового управління.
Також вказано, що на борту літака було 67 пасажирів і 5 членів екіпажу.
Окрім того, існує версія, що літак міг змінити курс через загрозу атаки безпілотників на Чечню. Російські ЗМІ стверджують, що Грозний атакували кілька БПЛА, унаслідок чого в аеропорту міста було оголошено план "Ковер".
Попередньо на борту літака перебували громадяни Росії, Казахстану, Азербайджану, Росії, Таджикистану і Киргизії.
Як заявляють у міністерстві охорони здоров'я Казахстану люди, які вижили після авіатрощі, наразі знаходяться у вкрай важкому стані.
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