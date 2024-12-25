У Казахстані розбився літак із 72 людьми на борту — відео

25 грудня літак Azerbaijan Airlines, що летів із Баку до Грозного, розбився у Казахстані. Більшість людей, які були на борту, загинули.

Авіатроща в Казахстані — що відомо

Літак розбився біля міста Актау у Казахстані — він здійснював рейс із Баку до Грозного (Чечня).

Згідно з останніми даними, літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines подав сигнал надзвичайної ситуації, коли летів над Каспійським морем.

Як повідомляє міністерство з надзвичайних ситуацій Казахстану, в Актау на місце аварії літака прибули 52 людини особового складу та 11 одиниць техніки МНС Казахстану: "По прибуттю виявлено горіння повітряного судна".

Кілком людям вдалося вижити, однак їхня точна кількість поки невідома.

Міністерство транспорту Казахстану повідомило про проведення спеціального розслідування за фактом аварії: "Обставини події уточнюються. Буде проведено спеціальне розслідування". Поширити

Якою може бути причина аварії

За попередніми даними, авіатроща сталася у зв'язку із зіткненням із птахом і порушенням рульового управління.

Також вказано, що на борту літака було 67 пасажирів і 5 членів екіпажу.

Окрім того, існує версія, що літак міг змінити курс через загрозу атаки безпілотників на Чечню. Російські ЗМІ стверджують, що Грозний атакували кілька БПЛА, унаслідок чого в аеропорту міста було оголошено план "Ковер".

Попередньо на борту літака перебували громадяни Росії, Казахстану, Азербайджану, Росії, Таджикистану і Киргизії.

Як заявляють у міністерстві охорони здоров'я Казахстану люди, які вижили після авіатрощі, наразі знаходяться у вкрай важкому стані.