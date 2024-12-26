Авиакатастрофа в Казахстане. Предварительное расследование подтвердило сбитие самолета российской ракетой

Россия сбила азербайджанский самолет ракетой

Об этом сообщает Euronews со ссылкой на неназванные источники в правительстве Азербайджана.

По данным источников, ракета была выпущена по рейсу 8432 во время атаки беспилотников над чеченским городом Грозный. Боеприпас взорвался рядом с самолетом во время полета, а обломки попали в пассажиров и членов экипажа.

Источники Euronews рассказали, что поврежденному самолету не позволили приземлиться ни в одном из российских аэропортов, несмотря на просьбу пилотов об экстренной посадке, и приказали лететь через Каспийское море в направлении Актау в Казахстане.

Согласно предварительному расследованию, навигационные GPS-системы самолета были заглушены по всему пути полета над морем.

Ракету выпустили из зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С", сообщило бакинское издание AnewZ со ссылкой на источники в азербайджанском правительстве. Поделиться

В материале говорится, что если эти предварительные данные подтвердятся, это будет второй случай за последние 10 лет, когда российские войска уничтожили коммерческий самолет после катастрофы МН17 в Украине в июле 2014 года.

Самолет после падения в Актау

Авиатроща в Казахстане: что известно

Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в российский Грозный, 25 декабря упал возле города Актау на западе Казахстана. На борту самолета находились 67 человек, 38 из них погибли.

Точные причины крушения пока неизвестны. В Azerbaijan Airlines сначала сообщили, что по предварительной информации причиной инцидента стало столкновение самолета с птицами.

Казахстанские СМИ со ссылкой на управление здравоохранения Мангистауской области сообщают, что на борту произошел взрыв. О взрыве говорят и выжившие во время аварии. На выложенных в сети снимках и видео с места аварии в обшивке самолета видны отверстия, их происхождение непонятно.