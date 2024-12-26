Авиакатастрофа в Казахстане. Предварительное расследование подтвердило сбитие самолета российской ракетой

Пассажирский самолет Azerbaijan Airlines разбился в казахстанском городе Актау 25 декабря из-за российской ракеты класса «земля – воздух».
Главные тезисы
- Пассажирский самолет Azerbaijan Airlines разбился в Казахстане из-за российской ракеты класса «земля – воздух».
- Согласно предварительному расследованию, навигационные GPS-системы самолета были заглушены по всему пути полета над морем.
- Если данные о сбитии ракетой подтвердятся, это будет второй случай за последние 10 лет, когда российские войска уничтожили коммерческий самолет.
- На борту самолета находились 67 человек, 38 из них погибли.
Россия сбила азербайджанский самолет ракетой
Об этом сообщает Euronews со ссылкой на неназванные источники в правительстве Азербайджана.
По данным источников, ракета была выпущена по рейсу 8432 во время атаки беспилотников над чеченским городом Грозный. Боеприпас взорвался рядом с самолетом во время полета, а обломки попали в пассажиров и членов экипажа.
Источники Euronews рассказали, что поврежденному самолету не позволили приземлиться ни в одном из российских аэропортов, несмотря на просьбу пилотов об экстренной посадке, и приказали лететь через Каспийское море в направлении Актау в Казахстане.
Согласно предварительному расследованию, навигационные GPS-системы самолета были заглушены по всему пути полета над морем.
В материале говорится, что если эти предварительные данные подтвердятся, это будет второй случай за последние 10 лет, когда российские войска уничтожили коммерческий самолет после катастрофы МН17 в Украине в июле 2014 года.
Авиатроща в Казахстане: что известно
Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в российский Грозный, 25 декабря упал возле города Актау на западе Казахстана. На борту самолета находились 67 человек, 38 из них погибли.
Точные причины крушения пока неизвестны. В Azerbaijan Airlines сначала сообщили, что по предварительной информации причиной инцидента стало столкновение самолета с птицами.
Казахстанские СМИ со ссылкой на управление здравоохранения Мангистауской области сообщают, что на борту произошел взрыв. О взрыве говорят и выжившие во время аварии. На выложенных в сети снимках и видео с места аварии в обшивке самолета видны отверстия, их происхождение непонятно.
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