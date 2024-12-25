Авиакатастрофа в Казахстане — появились новые подробности происшествия

В Казахстане в результате падения пассажирского самолета 25 декабря погибли 38 человек. Также десятки пострадавших находятся в больницах.

Авиакатастрофа в Казахстане: погибли 38 человек

Об этом заявил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев.

Ситуация не очень хорошая, 38 погибших. Тела в плохом состоянии, преимущественно обгоревшие. Поделиться

Он добавил, что 29 человек, в том числе двое детей, пострадавших из-за авиакатастрофы, находятся в больницах. 11 человек — в стабильно тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.

Вице-премьер рассказал, что для идентификации тел погибших будут назначены экспертизы.

Также, по словам Бозумбаева, среди выживших нет граждан Казахстана.

Есть пока одна женщина, личность которой не установлена. Она без сознания в больнице, документов нет. Среди других 29 выживших ни одного казахстанца нет.

Чиновник уточнил, что расследование инцидента проводится под контролем Генпрокуратуры Казахстана, Министерства внутренних дел и авиационной власти.

На борту самолета находились 67 человек, среди которых были граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана. Поделиться

Как заявил транспортный прокурор Казахстана Тимур Сулейменов во время брифинга, во время поисков был найден "черный ящик".

Черный ящик найден и приобщен к вещественным доказательствам.

Версии авиакатастрофы в Казахстане

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что самолет азербайджанской компании был сбит российским ЗРК.

Россия должна была закрыть воздушное пространство над Грозным, но не сделала этого. Самолет получил повреждение от россиян и его отправили в Казахстан, вместо того, чтобы экстренно посадить в Грозном и спасти жизнь людей. Одно слово - рашка. Андрей Коваленко Руководитель ЦПД

Как пишут в сети, пассажирский самолет мог попасть под обстрел в воздушном пространстве России. На его обшивке видны следы, которые могли возникнуть в результате работы ПВО.

Российские медиа ссылаются на Telegram-канал Fighterbomber, опубликовавший видео с обломками самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines.

На видео снята хвостовая часть самолета, на обшивке видны следы, похожие на следы от элементов поражения. Автор канала намекнул, что причиной крушения могло быть не столкновение с птицами, как звучит сейчас основная официальная версия. Поделиться

Ранее также сообщалось, что в Чечне, где сегодня должен был сесть самолет, сбили несколько дронов.

Один из пассажиров, выживших после крушения самолета, Субхонкул Рахимов рассказал, что пилоты трижды пытались посадить самолет в Грозном.