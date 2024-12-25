Авиакатастрофа в Казахстане — появились новые подробности происшествия

В Казахстане в результате падения пассажирского самолета 25 декабря погибли 38 человек. Также десятки пострадавших находятся в больницах.
Главные тезисы
- В результате падения пассажирского самолета в Казахстане погибли 38 человек, десятки пострадавших находятся в больницах.
- Расследование авиакатастрофы ведет Генпрокуратура Казахстана и другие ведомства.
- Найденный “черный ящик” станет важным доказательством для выяснения причин крушения, существуют версии о возможном обстреле самолета в воздушном пространстве России.
- Среди выживших нет граждан Казахстана, одна пострадавшая до сих пор не идентифицирована.
- Один из выживших свидетельствует о взрыве на борту самолета, который трижды пытался приземлиться в Грозном до крушения.
Авиакатастрофа в Казахстане: погибли 38 человек
Об этом заявил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев.
Он добавил, что 29 человек, в том числе двое детей, пострадавших из-за авиакатастрофы, находятся в больницах. 11 человек — в стабильно тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.
Вице-премьер рассказал, что для идентификации тел погибших будут назначены экспертизы.
Также, по словам Бозумбаева, среди выживших нет граждан Казахстана.
Есть пока одна женщина, личность которой не установлена. Она без сознания в больнице, документов нет. Среди других 29 выживших ни одного казахстанца нет.
Чиновник уточнил, что расследование инцидента проводится под контролем Генпрокуратуры Казахстана, Министерства внутренних дел и авиационной власти.
Как заявил транспортный прокурор Казахстана Тимур Сулейменов во время брифинга, во время поисков был найден "черный ящик".
Черный ящик найден и приобщен к вещественным доказательствам.
Версии авиакатастрофы в Казахстане
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что самолет азербайджанской компании был сбит российским ЗРК.
Как пишут в сети, пассажирский самолет мог попасть под обстрел в воздушном пространстве России. На его обшивке видны следы, которые могли возникнуть в результате работы ПВО.
Российские медиа ссылаются на Telegram-канал Fighterbomber, опубликовавший видео с обломками самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines.
Ранее также сообщалось, что в Чечне, где сегодня должен был сесть самолет, сбили несколько дронов.
Один из пассажиров, выживших после крушения самолета, Субхонкул Рахимов рассказал, что пилоты трижды пытались посадить самолет в Грозном.
В третий раз что-то взорвалось. Был взрыв — я бы не сказал, что внутри самолета. Где я сидел, у меня обшивка рядом улетела.
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