Власти Азербайджана рассчитывают на то, что страна-агрессорка Россия отважится официально признать, что ее система противовоздушной обороны "Панцирь-С1" сбила самолет, который в результате разбился в Казахстане и повлек за собой гибель 38 человек.

Россия должна признать свою вину за крушение самолета Embraer

Как удалось узнать инсайдерам, пока никто не рассматривает версию, что это произошло намеренно.

Несмотря на это, учитывая установленные факты, Баку ожидает, что российская сторона признает уничтожение азербайджанского самолета, — заявил анонимный источник. Поделиться

Что важно понимать, предварительные результаты расследования указывают на то, что воздушное судно было поражено обломками ракеты, выпущенной российской системой ПВО.

Более того, указано, что его системы связи были парализованы радиоэлектронными помехами во время приближения к Грозному.

Еще один инсайдер добавил, что у властей Азербайджана есть доказательства, что самолет мог быть сбит российским зенитным комплексом.

Как мир реагирует на новое преступление России

Как уже упоминалось ранее, Канада призвала власти РФ немедленно провести прозрачное расследование инцидента.

Официальная Оттава хочет, чтобы Кремль обеспечил открытое и прозрачное расследование и публично огласил его результаты.

Что любопытно, Москва пока не комментирует обстоятельства трагедии. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, делать выводы до завершения официального расследования неправильно.

Обломки самолета показали повреждения, похожие на поражение шрапнелью, что подтверждает предположение о применении противовоздушной системы. Также зафиксированы сильные GPS-помехи при полете над юго-западной Россией. Поделиться

Расследование продолжается, официальные результаты в скором времени будут объявлены.