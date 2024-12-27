Влада Азербайджану розраховує на те, що країна-агресорка Росія наважиться офіційно визнати, що її система протиповітряної оборони "Панцир-С1" збила літак, який внаслідок цього розбився в Казахстані й спричинив загибель 38 людей.

Росія повинна визнати свою провину за катастрофу літака Embraer

Як вдалося дізнатися інсайдерам, наразі ніхто не розглядає версію, що це сталося навмисно.

Попри це, враховуючи встановлені факти, Баку очікує, що російська сторона визнає збиття азербайджанського літака, — заявило анонімне джерело. Поширити

Що важливо розуміти, попередні результати розслідування вказують на те, що повітряне судно було уражене уламками від ракети, випущеної російською системою ППО.

Ба більше, вказано, що його системи зв'язку були паралізовані радіоелектронними перешкодами під час наближення до Грозного.

Ще один інсайдер додав, що у влади Азербайджану є докази, що літак міг був збитий російським зенітним комплексом.

Як світ реагує на новий злочин Росії

Як уже згадувалося раніше, Канада закликала владу РФ негайно провести прозоре розслідування інциденту.

Офіційна Оттава хоче, щоб Кремль забезпечив відкрите і прозоре розслідування та публічно оголосив його результати.

Що цікаво, Москва поки що не коментує обставини трагедії. За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, робити висновки до завершення офіційного розслідування неправильно.

Уламки літака показали пошкодження, схожі на ураження шрапнеллю, що підтверджує припущення про застосування протиповітряної системи. Також зафіксовано сильні GPS-перешкоди під час польоту над південно-західною Росією. Поширити

Розслідування продовжується, офіційні результати незабаром будуть оголошені.