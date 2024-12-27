Влада Азербайджану розраховує на те, що країна-агресорка Росія наважиться офіційно визнати, що її система протиповітряної оборони "Панцир-С1" збила літак, який внаслідок цього розбився в Казахстані й спричинив загибель 38 людей.
Головні тези:
- Докази вказують на те, що літак був уражений ракетою з російської системи протиповітряної оборони.
- Країни світу, зокрема Канада, закликають Росію провести прозоре розслідування цієї трагедії.
- Кремль наразі утримується від коментарів щодо обставин авіакатастрофи у Казахстані.
Росія повинна визнати свою провину за катастрофу літака Embraer
Як вдалося дізнатися інсайдерам, наразі ніхто не розглядає версію, що це сталося навмисно.
Що важливо розуміти, попередні результати розслідування вказують на те, що повітряне судно було уражене уламками від ракети, випущеної російською системою ППО.
Ба більше, вказано, що його системи зв'язку були паралізовані радіоелектронними перешкодами під час наближення до Грозного.
Ще один інсайдер додав, що у влади Азербайджану є докази, що літак міг був збитий російським зенітним комплексом.
Як світ реагує на новий злочин Росії
Як уже згадувалося раніше, Канада закликала владу РФ негайно провести прозоре розслідування інциденту.
Офіційна Оттава хоче, щоб Кремль забезпечив відкрите і прозоре розслідування та публічно оголосив його результати.
Що цікаво, Москва поки що не коментує обставини трагедії. За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, робити висновки до завершення офіційного розслідування неправильно.
Розслідування продовжується, офіційні результати незабаром будуть оголошені.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-