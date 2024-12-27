Зеленський повідомив про масштабну допомогу України для Сирії

За словами глави держави Володимира Зеленського, до Сирії відправлено вантаж з українським пшеничним борошном загальною вагою 500 тонн.
Головні тези:
- Гуманітарна допомога розрахована на 33 250 сімей або 167 000 людей та може прогодувати сім'ю з п'яти осіб протягом місяця.
- Президент України наголосив на підтримці сирійського народу у скрутні для нього часи.
- Опозиційні сили в Сирії вимагають виведення військ Росії.
Україна вирішила підтримати Сирію
Глава держави офіційно підтвердив, що протягом наступних тижнів борошно отримають 33 250 сімей, або 167 000 людей.
Що важливо розуміти, кожний пакунок важить 15 кілограмів і може прогодувати сім'ю з п'яти осіб протягом місяця.
Окрім того, український лідер побажав Сирії та її народу безпеки, стабільності й відновлення.
Нова влада Сирії вимагає від Путіна повністю вивести свої війська
Опозиційні сили Сирії, які нещодавно повалили режим Башара Асада, хочуть, щоб Кремль повністю вивів військовий контингент з території країни.
Що важливо розуміти, це стосується баз у Хмеймімі та Тартусі, а крайній термін визначено на 20 лютого 2025 року.
Згідно з даними ГУР, частина окупантів РФ застрягла у відкритому морі через поломку вантажного судна Sparta, яке використовувалося для евакуації техніки та озброєння з Сирії.
Також нещодавно очільниця європейської дипломатії Кая Каллас, деякі лідери Євросоюзу наполягають на тому, щоб Сирія була звільнена від російської військової присутності.
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