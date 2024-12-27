Зеленський повідомив про масштабну допомогу України для Сирії

За словами глави держави Володимира Зеленського, до Сирії відправлено вантаж з українським пшеничним борошном загальною вагою 500 тонн.

Україна вирішила підтримати Сирію

Як і обіцяли, ми підтримуємо сирійський народ у скрутний для нього час. 500 тонн українського пшеничного борошна вже на шляху до Сирії в межах нашої гуманітарної програми "Зерно з України" у співпраці зі Всесвітньою продовольчою програмою. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави офіційно підтвердив, що протягом наступних тижнів борошно отримають 33 250 сімей, або 167 000 людей.

Що важливо розуміти, кожний пакунок важить 15 кілограмів і може прогодувати сім'ю з п'яти осіб протягом місяця.

Окрім того, український лідер побажав Сирії та її народу безпеки, стабільності й відновлення.

Ми знаємо справжню цінність цих речей, — наголосив Володимир Зеленський. Поширити

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Нова влада Сирії вимагає від Путіна повністю вивести свої війська

Опозиційні сили Сирії, які нещодавно повалили режим Башара Асада, хочуть, щоб Кремль повністю вивів військовий контингент з території країни.

Що важливо розуміти, це стосується баз у Хмеймімі та Тартусі, а крайній термін визначено на 20 лютого 2025 року.

Згідно з даними ГУР, частина окупантів РФ застрягла у відкритому морі через поломку вантажного судна Sparta, яке використовувалося для евакуації техніки та озброєння з Сирії.

Судно Sparta зазнало технічної несправності під час руху — вийшла з ладу паливна трубка головного двигуна. Екіпаж намагається усунути проблему, але наразі судно дрейфує у відкритому морі неподалік Португалії. Поширити

Також нещодавно очільниця європейської дипломатії Кая Каллас, деякі лідери Євросоюзу наполягають на тому, щоб Сирія була звільнена від російської військової присутності.