Це дуже важливо. Як Байден реалізовує нову обіцянку щодо України

США нарощують допомогу для України

За словами українського лідера, він заслухав доповіді від головнокомандувача Збройними Силами України Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова щодо ситуації на фронті та стан постачання.

Це дуже важливо, що Сполучені Штати зараз збільшують обсяги поставок — ця підтримка необхідна для стабілізації ситуації. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави звернув увагу на те, що Україні потрібно більше сили в озброєнні та сильні позиції для дипломатії.

На цьому тлі він попросив союзників прискорити постачання допомоги, аби зірвати темп російських атак.

Тиждень тому офіційно стало відомо, що а Джо Байдена найближчими днями оголосить свій фінальний пакет Ініціативи допомоги Україні в галузі безпеки (USAI), використавши решту коштів, зарезервованих на закупівлю нового озброєння для України.

Байден може ввести масштабні санкції проти російської енергетики

Як вдалося дізнатися іноземним журналістам, санкції будуть спрямовані проти “тіньового флоту” Росії, який перевозить російську нафту в обхід західних санкцій.

Окрім того, під удар можуть потрапити російські експортери нафти, на яких наразі не накладені обмеження.

Також обговорюється можливе позбавлення ліцензії банків, які обробляють операції з російськими енергоносіями.