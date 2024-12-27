Це дуже важливо. Як Байден реалізовує нову обіцянку щодо України

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що команда чинного президента США Джо Байдена наразі активно збільшує обсяги постачань військової допомоги Україні.
Головні тези:
- Команда Джо Байдена збільшує постачання військової допомоги заради перемоги України.
- Також можливе введення санкцій проти російської енергетики для ослаблення Кремля.
США нарощують допомогу для України
За словами українського лідера, він заслухав доповіді від головнокомандувача Збройними Силами України Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова щодо ситуації на фронті та стан постачання.
Глава держави звернув увагу на те, що Україні потрібно більше сили в озброєнні та сильні позиції для дипломатії.
На цьому тлі він попросив союзників прискорити постачання допомоги, аби зірвати темп російських атак.
Тиждень тому офіційно стало відомо, що а Джо Байдена найближчими днями оголосить свій фінальний пакет Ініціативи допомоги Україні в галузі безпеки (USAI), використавши решту коштів, зарезервованих на закупівлю нового озброєння для України.
Байден може ввести масштабні санкції проти російської енергетики
Як вдалося дізнатися іноземним журналістам, санкції будуть спрямовані проти “тіньового флоту” Росії, який перевозить російську нафту в обхід західних санкцій.
Окрім того, під удар можуть потрапити російські експортери нафти, на яких наразі не накладені обмеження.
Також обговорюється можливе позбавлення ліцензії банків, які обробляють операції з російськими енергоносіями.
Один з інсайдерів заявив, що такий крок надасть більше важелів впливу майбутньому президенту Дональду Трампу та його команди під час майбутніх переговорів з врегулювання розв’язаної Росією злочинної війни проти України.
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