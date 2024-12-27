Это очень важно. Как Байден реализует новое обещание касательно Украины

США наращивают помощь для Украины

По словам украинского лидера, он заслушал доклады от главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова о ситуации на фронте и состоянии снабжения.

Это очень важно, что Соединенные Штаты сейчас увеличивают объемы поставок, эта поддержка необходима для стабилизации ситуации. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства обратил внимание на то, что Украине нужно больше силы в вооружении и сильные позиции для дипломатии.

На этом фоне он попросил союзников ускорить снабжение помощи, чтобы сорвать темп российских атак.

Неделю назад официально стало известно, что Джо Байдена в ближайшие дни объявит свой финальный пакет Инициативы помощи Украине в области безопасности (USAI), использовав оставшиеся средства, зарезервированные на закупку нового вооружения для Украины.

Байден может ввести масштабные санкции против российской энергетики

Как удалось узнать иностранным журналистам, санкции будут направлены против "теневого флота" России, перевозящего российскую нефть в обход западных санкций.

Кроме того, под удар могут попасть российские экспортеры нефти, на которые пока не наложены ограничения.

Также обсуждается возможное лишение лицензии банков, обрабатывающих операции с российскими энергоносителями.