Новые власти Сирии призывают РФ полностью вывести свои войска

Новые власти Сирии требуют от Москвы полностью вывести военный контингент с территории страны. Это касается баз в Хмеймиме и Тартусе, а крайний срок намечен на 20 февраля 2025 года.

Россия продолжает выводить своих военных из Сирии

Как сообщает украинская разведка, часть российских военных оказалась в открытом море из-за поломки грузового судна Sparta, которое использовалось для эвакуации техники и вооружения из Сирии.

Как отмечает ГУР, судно Sparta испытало техническую неисправность во время движения — вышла из строя топливная трубка главного двигателя. Экипаж пытается устранить проблему, но пока судно дрейфует в открытом море недалеко от Португалии.

Кроме этого, российский контингент в Сирии завершает взимание военных из отдаленных районов на две основные базы — авиабазу Хмеймим и военно-морскую базу в Тартусе.

При этом часть вооружения и техники из порта Тартус уже перебрасывается по морскому пути в Ливию.

ГУР также сообщает, что российские военные обсуждают возможное требование новой власти Сирии к Москве о полном выводе военного контингента с территории страны. Это касается баз в Хмеймиме и Тартусе, а крайний срок намечен на 20 февраля 2025 года.

Такие шаги, вероятно, связаны со стремлением сирийских властей добиться снятия международных санкций.

В Сирии могут закрыть все российские военные базы

Как заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, некоторые министры иностранных дел стран ЕС настаивают на том, чтобы Сирия была освобождена от российского военного присутствия.

Они считают, что это должно стать одним из условий признания нового руководства страны. По словам Каллас, этот вопрос будут рассматриваться во время встреч с представителями сирийских властей, когда они состоятся.

Кроме того, она сообщила, что ЕС выдвинул повстанцам, отстранившим от власти Башара Асада, перечень условий, необходимых для официального признания нового правительства и установления дипломатических отношений с ним. Ранее Европейский Союз прекратил все дипломатические контакты с режимом Асада.