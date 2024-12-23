Нова влада Сирії закликає РФ повністю вивести свої війська

Нова влада Сирії вимагає від Москви повністю вивести військовий контингент з території країни. Це стосується баз у Хмеймімі та Тартусі, а крайній термін визначено на 20 лютого 2025 року.

Росія продовжує виводити своїх військових із Сирії

Як повідомляє українська розвідка, частина російських військових опинилася у відкритому морі через поломку вантажного судна Sparta, яке використовувалося для евакуації техніки та озброєння з Сирії.

Як зазначає ГУР, судно Sparta зазнало технічної несправності під час руху — вийшла з ладу паливна трубка головного двигуна. Екіпаж намагається усунути проблему, але наразі судно дрейфує у відкритому морі неподалік Португалії.

Окрім цього російський контингент у Сирії завершує стягування військових із віддалених районів на дві основні бази — авіабазу Хмеймім та військово-морську базу в Тартусі.

При цьому частина озброєння та техніки з порту Тартус уже перекидається морським шляхом до Лівії.

ГУР також повідомляє, що російські військові обговорюють можливу вимогу нової влади Сирії до Москви про повне виведення військового контингенту з території країни. Це стосується баз у Хмеймімі та Тартусі, а крайній термін визначено на 20 лютого 2025 року.

Такі кроки, ймовірно, пов’язані з прагненням сирійської влади домогтися зняття міжнародних санкцій.

У Сирії можуть закрити всі російські військові бази

Як заявила голова європейської дипломатії Кая Каллас, деякі міністри закордонних справ країн ЄС наполягають на тому, щоб Сирія була звільнена від російської військової присутності.

Вони вважають, що це має стати однією з умов для визнання нового керівництва країни. За словами Каллас, це питання розглядатимуть під час зустрічей із представниками сирійської влади, коли вони відбудуться.

Крім того, вона повідомила, що ЄС висунув повстанцям, які усунули від влади Башара Асада, перелік умов, необхідних для офіційного визнання нового уряду та встановлення дипломатичних відносин із ним. Раніше Європейський Союз припинив усі дипломатичні контакти з режимом Асада.