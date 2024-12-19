РФ перекидає системи ППО та інше озброєння із Сирії до Лівії — фото

Росія виводить системи протиповітряної оборони, війська та іншу зброю з військових баз у Сирії, переміщуючи їх до Лівії. Так Москва намагається утримати свій вплив на Близькому Сході.

Як Москва почала перекидувати озброєння із Сирії до Лівану

Як зазначає видання, російські вантажні літаки доставили засоби ППО, зокрема радари для систем С-400 і С-300, із Сирії на військові бази у східній частині Лівії.

Ці бази контролює союзник Кремля — головнокомандувач Лівійської національної армії Халіфа Хафтар.

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Крім засобів ППО, Росія вивела із Сирії військову авіацію та інші види озброєння. Таким чином, Москва намагається утримати свій вплив на Близькому Сході, який раніше забезпечувався через підтримку режиму Башара Асада. Тепер Кремль покладається на партнерство з Хафтаром у Лівії.

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Російська присутність у Лівії триває вже роками, зокрема через діяльність ПВК "Вагнера". Ця структура має тісні зв’язки з Хафтаром, а її бойовики використовують об’єкти його армії як транзитні пункти для операцій в інших країнах Африки. Поширити

Американські посадовці зазначають, що поки невідомо, чи залишаться перекинуті системи озброєнь, включно з компонентами С-400, у Лівії, чи їх згодом повернуть до Росії.

У Сирії можуть закрити всі російські військові бази

Як заявила голова європейської дипломатії Кая Каллас, деякі міністри закордонних справ країн ЄС наполягають на тому, щоб Сирія була звільнена від російської військової присутності.

Вони вважають, що це має стати однією з умов для визнання нового керівництва країни. За словами Каллас, це питання розглядатимуть під час зустрічей із представниками сирійської влади, коли вони відбудуться.

Крім того, вона повідомила, що ЄС висунув повстанцям, які усунули від влади Башара Асада, перелік умов, необхідних для офіційного визнання нового уряду та встановлення дипломатичних відносин із ним. Раніше Європейський Союз припинив усі дипломатичні контакти з режимом Асада.