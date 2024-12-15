Ситуація для російських військ у Сирії різко погіршилася

Як вдалося дізнатися українським розвідникам, у Сирії російським загарбникам бракує питної води та продовольства.
Головні тези:
- Опозиційні угруповання супроводжують солдат РФ під час виведення з віддалених районів Сирії.
- Головне управління розвідки України повідомляє про концентрацію до трьох тисяч військовослужбовців на сирійських базах у Тартусі та Хмеймімі.
У росіян нові проблеми у Сирії
Головне управління розвідки України звертає увагу на те, що виведення російського контингенту з віддалених районів Сирії триває.
Що важливо розуміти, солдатів РФ на деяких маршрутах супроводжують опозиційні до режиму Асада збройні угруповання.
Окрім того, наголошується, що на вказаних базах, а також на російських кораблях в регіоні зафіксовані проблеми з питною водою та продовольством.
Згідно з даними українських розвідників, залишики угруповання країни-агресорки очікують на задіяні в евакуації військово-транспортні літаки, якими мають доставити харчі.
Що відомо про діяльність російських ПВК у Сирії
Як повідомило ГУР 14 грудня, на території арабської країни з’явились найманці із так званих російських ПВК, зокрема мовиться про “Африканський корпус”.
Туди їх направили, щоб захищати російські підрозділи, які рухаються з глибини Сирії до баз на узбережжі.
Окрім того, наголошується, що протягом минулої доби близько тисячі солдат РФ колоною вийшли з-під Дамаска до Тартуса та Хмейміма.
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