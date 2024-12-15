Ситуація для російських військ у Сирії різко погіршилася
Категорія
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Ситуація для російських військ у Сирії різко погіршилася

ГУР
солдат РФ
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Як вдалося дізнатися українським розвідникам, у Сирії російським загарбникам бракує питної води та продовольства.

Головні тези:

  • Опозиційні угруповання супроводжують солдат РФ під час виведення з віддалених районів Сирії.
  • Головне управління розвідки України повідомляє про концентрацію до трьох тисяч військовослужбовців на сирійських базах у Тартусі та Хмеймімі.

У росіян нові проблеми у Сирії

Головне управління розвідки України звертає увагу на те, що виведення російського контингенту з віддалених районів Сирії триває.

Що важливо розуміти, солдатів РФ на деяких маршрутах супроводжують опозиційні до режиму Асада збройні угруповання.

Серед російських солдатів циркулюють розмови, ніби Москва домовилась про збереження присутності на сирійських базах у Тартусі та Хмеймімі ― йдеться про кількість до трьох тисяч військовослужбовців, — йдеться в повідомленні.

Окрім того, наголошується, що на вказаних базах, а також на російських кораблях в регіоні зафіксовані проблеми з питною водою та продовольством.

Згідно з даними українських розвідників, залишики угруповання країни-агресорки очікують на задіяні в евакуації військово-транспортні літаки, якими мають доставити харчі.

14 грудня 2024 року були заплановані рейси двох Ан-124-100 та двох Іл-76МД з чкаловска до Хмейміма, — повідомляє ГУР.

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Що відомо про діяльність російських ПВК у Сирії

Як повідомило ГУР 14 грудня, на території арабської країни з’явились найманці із так званих російських ПВК, зокрема мовиться про “Африканський корпус”.

Туди їх направили, щоб захищати російські підрозділи, які рухаються з глибини Сирії до баз на узбережжі.

Окрім того, наголошується, що протягом минулої доби близько тисячі солдат РФ колоною вийшли з-під Дамаска до Тартуса та Хмейміма.

До операції з евакуації російського військового контингенту з Сирії, яка триває, держава-агресор планує залучити ще щонайменше 25 військово-транспортних літаків ― перекидати війська, озброєння та техніку з Хмейміма до ростова-на-дону, чкаловска та владівостока, — повідомляє ГУР.

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