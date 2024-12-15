Ситуация для российских войск в Сирии резко ухудшилась

Как удалось узнать украинским разведчикам, в Сирии российским захватчикам не хватает питьевой воды и продовольствия.

У россиян новые проблемы в Сирии

Главное управление разведки Украины обращает внимание на то, что вывод российского контингента из отдаленных районов Сирии продолжается.

Что важно понимать, солдат РФ на некоторых маршрутах сопровождают оппозиционные к режиму Асада вооруженные группировки.

Среди российских солдат циркулируют разговоры, будто Москва договорилась о сохранении присутствия на сирийских базах в Тартусе и Хмеймиме — речь идет о количестве до трех тысяч военнослужащих, — сказано в сообщении. Поделиться

Кроме того, указано, что на указанных базах, а также российских кораблях в регионе зафиксированы проблемы с питьевой водой и продовольствием.

Согласно данным украинских разведчиков, остатки группировки страны-агрессорки ожидают на задействованные в эвакуации военно-транспортные самолеты, которыми должны доставить продукты.

14 декабря 2024 года были запланированы рейсы двух Ан-124-100 и двух Ил-76МД из чкаловска в Хмейм, сообщает ГУР. Поделиться

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Что известно о деятельности российских ЧВК в Сирии

Как сообщило ГУР 14 декабря, на территории арабской страны появились наемники из так называемых российских ЧВК, в частности речь идет об "Африканском корпусе".

Туда их направили, чтобы защищать российские подразделения, двигающиеся из глубины Сирии в базы на побережье.

Кроме того, сообщается, что за прошедшие сутки около тысячи солдат РФ колонной вышли из-под Дамаска в Тартус и Хмейм.