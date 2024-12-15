Ситуация для российских войск в Сирии резко ухудшилась

Как удалось узнать украинским разведчикам, в Сирии российским захватчикам не хватает питьевой воды и продовольствия.
Главные тезисы
- Оппозиционные группировки сопровождают солдат РФ при выводе из отдаленных районов Сирии.
- Главное управление разведки Украины сообщает о концентрации до трех тысяч военнослужащих на сирийских базах в Тартусе и Хмеймиме.
У россиян новые проблемы в Сирии
Главное управление разведки Украины обращает внимание на то, что вывод российского контингента из отдаленных районов Сирии продолжается.
Что важно понимать, солдат РФ на некоторых маршрутах сопровождают оппозиционные к режиму Асада вооруженные группировки.
Кроме того, указано, что на указанных базах, а также российских кораблях в регионе зафиксированы проблемы с питьевой водой и продовольствием.
Согласно данным украинских разведчиков, остатки группировки страны-агрессорки ожидают на задействованные в эвакуации военно-транспортные самолеты, которыми должны доставить продукты.
Что известно о деятельности российских ЧВК в Сирии
Как сообщило ГУР 14 декабря, на территории арабской страны появились наемники из так называемых российских ЧВК, в частности речь идет об "Африканском корпусе".
Туда их направили, чтобы защищать российские подразделения, двигающиеся из глубины Сирии в базы на побережье.
Кроме того, сообщается, что за прошедшие сутки около тысячи солдат РФ колонной вышли из-под Дамаска в Тартус и Хмейм.
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