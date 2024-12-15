Ситуация для российских войск в Сирии резко ухудшилась
Категория
Мир
Дата публикации

Ситуация для российских войск в Сирии резко ухудшилась

ГУР
солдат РФ
Read in English
Читати українською

Как удалось узнать украинским разведчикам, в Сирии российским захватчикам не хватает питьевой воды и продовольствия.

Главные тезисы

  • Оппозиционные группировки сопровождают солдат РФ при выводе из отдаленных районов Сирии.
  • Главное управление разведки Украины сообщает о концентрации до трех тысяч военнослужащих на сирийских базах в Тартусе и Хмеймиме.

У россиян новые проблемы в Сирии

Главное управление разведки Украины обращает внимание на то, что вывод российского контингента из отдаленных районов Сирии продолжается.

Что важно понимать, солдат РФ на некоторых маршрутах сопровождают оппозиционные к режиму Асада вооруженные группировки.

Среди российских солдат циркулируют разговоры, будто Москва договорилась о сохранении присутствия на сирийских базах в Тартусе и Хмеймиме — речь идет о количестве до трех тысяч военнослужащих, — сказано в сообщении.

Кроме того, указано, что на указанных базах, а также российских кораблях в регионе зафиксированы проблемы с питьевой водой и продовольствием.

Согласно данным украинских разведчиков, остатки группировки страны-агрессорки ожидают на задействованные в эвакуации военно-транспортные самолеты, которыми должны доставить продукты.

14 декабря 2024 года были запланированы рейсы двух Ан-124-100 и двух Ил-76МД из чкаловска в Хмейм, сообщает ГУР.

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Что известно о деятельности российских ЧВК в Сирии

Как сообщило ГУР 14 декабря, на территории арабской страны появились наемники из так называемых российских ЧВК, в частности речь идет об "Африканском корпусе".

Туда их направили, чтобы защищать российские подразделения, двигающиеся из глубины Сирии в базы на побережье.

Кроме того, сообщается, что за прошедшие сутки около тысячи солдат РФ колонной вышли из-под Дамаска в Тартус и Хмейм.

К продолжающейся операции по эвакуации российского военного контингента из Сирии государство-агрессор планирует привлечь еще по меньшей мере 25 военно-транспортных самолетов ― перебрасывать войска, вооружение и технику из Хмеймима в ростов-на-дон, чкаловск и властивостока, — сообщает ГУР.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Украина обратилась с предложением к Сирии на фоне падения режима Асада
Андрей Сибига
Сибига
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Как на самом деле Путин спасал Асада. ГУР раскрыло детали
ГУР
Башар Асад
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Украина поспособствовала свержению режима Асада — как это происходило
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?