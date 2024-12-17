ЄС обговорить закриття баз РФ із новою владою Сирії

Європейський Союз планує обговорити питання закриття російських військових баз із новим керівництвом Сирії.
Головні тези:
- Європейський Союз розглядає можливість закриття російських військових баз у Сирії як умову для визнання нової влади.
- Російська сторона активно утримується від традиційних заяв про 'терористів' і шукає домовленості з антиурядовими силами для безпечного виходу з регіону.
- Напружена ситуація в регіоні, існує невдоволення серед російських військових через дії керівництва, а одна з баз знаходиться під облогою.
- Російський ГУР розповів про процес ретроградації військ з Сирії та заходи, які вживають для евакуації військового обладнання.
- У контексті закриття баз РФ у Сирії ЄС вимагає самостійності країни та відсутності російської військової присутності як умови для співпраці.
У Сирії можуть закрити всі російські військові бази
Як заявила голова європейської дипломатії Кая Каллас, деякі міністри закордонних справ країн ЄС наполягають на тому, щоб Сирія була звільнена від російської військової присутності.
Вони вважають, що це має стати однією з умов для визнання нового керівництва країни. За словами Каллас, це питання розглядатимуть під час зустрічей із представниками сирійської влади, коли вони відбудуться.
Крім того, вона повідомила, що ЄС висунув повстанцям, які усунули від влади Башара Асада, перелік умов, необхідних для офіційного визнання нового уряду та встановлення дипломатичних відносин із ним. Раніше Європейський Союз припинив усі дипломатичні контакти з режимом Асада.
Як росіяни ретируються із Сирії — дані ГУР
Як зазначили у ГУР, для евакуації військових, техніки та озброєння росіяни створили караван транспортних літаків і суден.
З авіабази Хмеймім літаки Ан-124 і Іл-76МД доставляють вантажі до аеродромів "Ульяновськ", "Чкаловський" і "Пріволжський". Водночас у порту Тартус проводиться терміновий демонтаж обладнання та військових об'єктів.
ГУР повідомляє, що до Тартуса прибули кілька сотень російських спецназівців для забезпечення відступу. Водночас Росія намагається досягти домовленостей із антиурядовими силами Сирії щодо безпечного виходу з регіону.
Ситуація в регіоні залишається напруженою. Серед російських військових зростає невдоволення через дії командування, а одна з військових баз перебуває в облозі.
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