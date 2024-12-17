ЕС обсудит закрытие баз РФ с новой властью Сирии
Категория
Мир
Дата публикации

ЕС обсудит закрытие баз РФ с новой властью Сирии

ЕС обсудит закрытие баз РФ с новой властью Сирии
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Источник:  Politico

Европейский Союз намерен обсудить вопрос закрытия российских военных баз с новым руководством Сирии.

Главные тезисы

  • ЕС рассматривает закрытие российских военных баз в Сирии как условие признания новой власти в стране.
  • Российские военные активно эвакуируются из региона, создавая караван транспортных самолетов и судов для безопасного отступления.
  • Напряженная ситуация в Сирии приводит к недовольству среди российских военных из-за действий руководства и осады одной из баз.
  • Европейский Союз настаивает на отсутствии российского военного присутствия в Сирии как условии для сотрудничества и признания нового правительства.
  • Российская дипломатия меняет тональность и ищет договоренности с антиправительственными силами для безопасного выхода из региона, избегая оскорбительных заявлений.

В Сирии могут закрыть все российские военные базы

Как заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, некоторые министры иностранных дел стран ЕС настаивают на том, чтобы Сирия была освобождена от российского военного присутствия.

Они считают, что это должно стать одним из условий для признания нового руководства страны.

Кроме того, она сообщила, что ЕС выдвинул повстанцам, отстранившим от власти Башара Асада, перечень условий, необходимых для официального признания нового правительства и установления дипломатических отношений с ним. Ранее Европейский Союз прекратил все дипломатические контакты с режимом Асада.

Между тем, Россия ведет переговоры с новым руководством Сирии по сохранению своих военных баз в стране. Речь идет о военно-морской базе в Тартусе, являющейся единственным стратегическим хабом России в Средиземном море, и авиабазе в Хмеймиме, используемой для операций в Африке, где РФ оказывает политическое и экономическое влияние.

Как россияне ретируются из Сирии - данные ГУР

Как отметили в ГУР, для эвакуации военных, техники и вооружения россияне создали караван транспортных самолетов и судов.

С авиабазы Хмеймим самолеты Ан-124 и Ил-76МД доставляют грузы к аэродромам "Ульяновск", "Чкаловский" и "Приволжский". В порту Тартус проводится срочный демонтаж оборудования и военных объектов.

К операции привлечены российские суда, включая сухогруз "Sparta II" и большой десантный корабель "Александр Шабалин". В направлении Средиземного моря также отправились десантные корабли "Александр Отраковский" и "Иван Грен" в сопровождении фрегатов "Адмирал Горшков" и "Адмирал Головко".

ГУР сообщает, что в Тартус прибыли несколько сотен российских спецназовцев для обеспечения отступления. В то же время, Россия пытается достичь договоренностей с антиправительственными силами Сирии относительно безопасного выхода из региона.

Примечательно, что российская дипломатия изменила тональность, воздерживаясь от традиционных заявлений о "террористах" и демонстрируя нейтральную риторику, сообщили в ГУР.

Ситуация в регионе остается напряженной. Среди российских военных растет недовольство из-за действий командования, а одна из военных баз находится в осаде.

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