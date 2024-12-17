ЕС обсудит закрытие баз РФ с новой властью Сирии

Европейский Союз намерен обсудить вопрос закрытия российских военных баз с новым руководством Сирии.
Главные тезисы
- ЕС рассматривает закрытие российских военных баз в Сирии как условие признания новой власти в стране.
- Российские военные активно эвакуируются из региона, создавая караван транспортных самолетов и судов для безопасного отступления.
- Напряженная ситуация в Сирии приводит к недовольству среди российских военных из-за действий руководства и осады одной из баз.
- Европейский Союз настаивает на отсутствии российского военного присутствия в Сирии как условии для сотрудничества и признания нового правительства.
- Российская дипломатия меняет тональность и ищет договоренности с антиправительственными силами для безопасного выхода из региона, избегая оскорбительных заявлений.
В Сирии могут закрыть все российские военные базы
Как заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, некоторые министры иностранных дел стран ЕС настаивают на том, чтобы Сирия была освобождена от российского военного присутствия.
Они считают, что это должно стать одним из условий для признания нового руководства страны.
Кроме того, она сообщила, что ЕС выдвинул повстанцам, отстранившим от власти Башара Асада, перечень условий, необходимых для официального признания нового правительства и установления дипломатических отношений с ним. Ранее Европейский Союз прекратил все дипломатические контакты с режимом Асада.
Как россияне ретируются из Сирии - данные ГУР
Как отметили в ГУР, для эвакуации военных, техники и вооружения россияне создали караван транспортных самолетов и судов.
С авиабазы Хмеймим самолеты Ан-124 и Ил-76МД доставляют грузы к аэродромам "Ульяновск", "Чкаловский" и "Приволжский". В порту Тартус проводится срочный демонтаж оборудования и военных объектов.
ГУР сообщает, что в Тартус прибыли несколько сотен российских спецназовцев для обеспечения отступления. В то же время, Россия пытается достичь договоренностей с антиправительственными силами Сирии относительно безопасного выхода из региона.
Ситуация в регионе остается напряженной. Среди российских военных растет недовольство из-за действий командования, а одна из военных баз находится в осаде.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-