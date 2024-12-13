Как считает редакция издания The Telegraph, российский диктатор Владимир Путин допустил роковую ошибку, когда доверил контроль над ситуацией в Сирии наемниками из ЧВК “Вагнер”.

ЧВК "Вагнер" фактически подставила Путина

Журналисты обращают внимание на то, что 27 ноября сирийские повстанцы начали наступление против режима Башара Асада в Сирии.

Его кульминация состоялась 8 декабря, когда оппозиция захватила столицу Дамаск и свергла диктатуру ставленника Кремля в регионе.

Несмотря на то, что российские солдаты поддерживали режим Асада, они не смогли остановить активное наступление повстанцев.

Что важно понимать, для нелегитимного президента РФ Владимира Путина это не был осознанный выбор. Дело в том, что он сделал ставку на Группу Вагнера — частную военную компанию, которая стала главной сухопутной силой Москвы в Сирии.

По убеждению аналитиков, именно зависимость от наемников обрекла режим Башара Асада на уничтожение, а Путина — на потерю Сирии.

Это урок для всех правительств: наемники не являются надежным инструментом государственной политики. Поделиться

Что известно о Группе "Вагнера"

Ее создал российский олигарх и бывший приспешник Путина Евгений Пригожин еще 10 лет назад.

Впервые ЧВК стала известна после оккупации Россией украинского Крыма и интервенции в Сирии.

Что важно понимать, именно "вагнеровцы" давали Москве возможность избегать прямой ответственности за свои захватнические действия.

Но мотивированные прибылями, вагнеровцы за спасение режима Асада требовали долю нефтяных доходов Сирии. Это укрепило владельца ЧВК Евгения Пригожина, но посеяло внутренние конфликты. Поделиться

В прошлом году группа "Вагнера" вступила в войну против Украины на стороне России под руководством Пригожина.

Она помогла армии РФ захватить город Бахмут, однако понесла безумные потери, что привело к восстанию против Кремля и Путина.