Як вважає редакція видання The Telegraph, російський диктатор Володимир Путін припустився фатальної помилки, коли довірив контроль над ситуацією у Сирії найманцями із ПВК “Вагнер".
Головні тези:
- Залежність від найманців стала причиною втрати контролю над ситуацією в Сирії для Путіна та режиму Башара Асада.
- Використання найманців у державній політиці є небезпечним експериментом, який може призвести до неочікуваних наслідків.
ПВК “Вагнер” фактично підставила Путіна
Журналісти звертають увагу на те, що 27 листопада сирійські повстанці розпочали наступ проти режиму Башара Асада в Сирії.
Його кульмінація відбулася 8 грудня, коли опозиція захопила столицю Дамаск та повалила диктатуру ставленика Кремля в регіоні.
Попри те, що російські солдати підтримували режим Асада, вони не змогли зупинити активний наступ повстанців.
Що важливо розуміти, для нелегітимного президента РФ Володимира Путіна це не був свідомий вибір. Річ у тім, що він зробив ставку на Групу "Вагнера" — приватну військову компанію, яка стала головною сухопутною силою Москви в Сирії.
На переконання аналітиків, саме залежність від найманців прирекла режим Башара Асада на знищення, а Путіна — на втрату Сирії.
Що відомо про Групу "Вагнера"
Її створив російський олігарх і колишній поплічник Путіна Євген Пригожин ще 10 років тому.
Вперше ПВК стала відомою після окупації Росією українського Криму та інтервенції в Сирії.
Що важливо розуміти, саме “вагнерівці” давали Москві можливість уникати прямої відповідальності за свої загарбницьку дії.
Минулого року, група "Вагнера" вступила у війну проти України на боці Росії під керівництвом Пригожина.
Вона допомогла армії РФ захопити місто Бахмут, однак зазнала шалених втрат, що призвело до повстання проти Кремля і Путіна.
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