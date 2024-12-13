Фатальна помилка. Чому насправді Путін втратив Сирію
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Фатальна помилка. Чому насправді Путін втратив Сирію

Путін
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Джерело:  The Telegraph

Як вважає редакція видання The Telegraph, російський диктатор Володимир Путін припустився фатальної помилки, коли довірив контроль над ситуацією у Сирії найманцями із ПВК “Вагнер".

Головні тези:

  • Залежність від найманців стала причиною втрати контролю над ситуацією в Сирії для Путіна та режиму Башара Асада.
  • Використання найманців у державній політиці є небезпечним експериментом, який може призвести до неочікуваних наслідків.

ПВК “Вагнер” фактично підставила Путіна

Журналісти звертають увагу на те, що 27 листопада сирійські повстанці розпочали наступ проти режиму Башара Асада в Сирії.

Його кульмінація відбулася 8 грудня, коли опозиція захопила столицю Дамаск та повалила диктатуру ставленика Кремля в регіоні.

Попри те, що російські солдати підтримували режим Асада, вони не змогли зупинити активний наступ повстанців.

Що важливо розуміти, для нелегітимного президента РФ Володимира Путіна це не був свідомий вибір. Річ у тім, що він зробив ставку на Групу "Вагнера" — приватну військову компанію, яка стала головною сухопутною силою Москви в Сирії.

На переконання аналітиків, саме залежність від найманців прирекла режим Башара Асада на знищення, а Путіна — на втрату Сирії.

Це урок для всіх урядів: найманці не є надійним інструментом державної політики.

Що відомо про Групу "Вагнера"

Її створив російський олігарх і колишній поплічник Путіна Євген Пригожин ще 10 років тому.

Вперше ПВК стала відомою після окупації Росією українського Криму та інтервенції в Сирії.

Що важливо розуміти, саме “вагнерівці” давали Москві можливість уникати прямої відповідальності за свої загарбницьку дії.

Але мотивовані прибутками, вагнерівці за порятунок режиму Асада вимагали частку нафтових доходів Сирії. Це зміцнило власника ПВК Євгена Пригожина, але посіяло внутрішні конфлікти.

Минулого року, група "Вагнера" вступила у війну проти України на боці Росії під керівництвом Пригожина.

Вона допомогла армії РФ захопити місто Бахмут, однак зазнала шалених втрат, що призвело до повстання проти Кремля і Путіна.

У червні 2023 року найманці збунтувалися, зайняли Ростов-на-Дону та рушили до Москви. Путін надав їм амністію, але невдовзі Пригожин загинув у авіакатастрофі, що фактично ліквідувало групу.

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