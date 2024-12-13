Асад перед бегством из Сирии врал своим приспешникам о военной помощи России

Сирийский диктатор Башар Асад за несколько часов до своего бегства в Москву соврал чиновникам и армии о том, что российская военная поддержка "уже в пути".

Асад наврал приспешникам и бежал в Москву

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на более 10 человек, ознакомленных с ситуацией.

По словам источников, Асад не рассказывал о плане побега из Сирии, в частности, младшему брату Махеру, командующему элитной 4-й бронетанковой дивизией армии. Однако, как отмечает один из собеседников, ему удалось вылететь в Ирак, а затем в Россию.

Также диктатор не проинформировал о планах своих двоюродных братьев — Эхаба и Эйада Махлуфа. По словам сирийского и ливанского чиновников, когда повстанцы захватили Дамаск, Эхаба и Эйада пытались машиной сбежать в Ливан, однако им устроили засаду. Один из них был застрелен, а другой ранен, однако официального подтверждения нет.

В материале говорится, что Асад заверил около 30 руководителей армии и служб безопасности за несколько часов до побега, что они вскоре получат военную поддержку России. Также он призвал сухопутные силы продержаться, по словам командира, находившегося на брифинге. Поделиться

Башар Асад

В тот же день сирийский диктатор, как отмечает источник, по окончании работы сказал руководителю своего офиса, что собирается домой, хотя на самом деле уехал в аэропорт.

Также Асад звонил по телефону советнице по коммуникациям с просьбой приехать к нему домой для написания речи. Однако когда она прибыла — увидела, что в доме никого нет.

По словам источников Reuters, Асад был в России 28 ноября — через день после наступления повстанцев. Там он просил о военном вмешательстве, однако в Кремле этого не желали.

Он сказал своим командирам и соратникам после поездки в Москву, что приближается военная поддержка. Он врал им. Сообщение, которое он получил из Москвы, было отрицательным, подчеркнул глава основной оппозиции Сирии за рубежом Хади аль-Бахра. Поделиться

Сирийские повстанцы захватили Дамаск

В Сирии произошла масштабная военная операция оппозиционных сил против правительственных войск.

30 ноября российская авиация впервые с 2016 года нанесла авиаудары по городу Алеппо, до центра которого дошли сирийские повстанцы. В то же время РФ пообещала режиму Асада дополнительную военную помощь.

7 декабря сирийские оппозиционные силы объявили о взятии под контроль города Дараа, расположенного на юго-западе страны. А позже повстанцы заявили, что вошли в столицу страны Дамаск и объявили о падении правительства диктатора Башара Асада.