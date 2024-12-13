Асад перед бегством из Сирии врал своим приспешникам о военной помощи России

Сирийский диктатор Башар Асад за несколько часов до своего бегства в Москву соврал чиновникам и армии о том, что российская военная поддержка "уже в пути".
Главные тезисы
- Башар Асад лгал своим приспешникам о военной помощи России перед побегом в Москву.
- Сирийская оппозиция захватила несколько населенных пунктов, а затем объявила о падении правительства диктатора Башара Асада, что стало следствием длительного конфликта в стране.
- Заявление замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова о нахождении Башара Асада в России намекает на сложную дипломатическую ситуацию в регионе.
Асад наврал приспешникам и бежал в Москву
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на более 10 человек, ознакомленных с ситуацией.
По словам источников, Асад не рассказывал о плане побега из Сирии, в частности, младшему брату Махеру, командующему элитной 4-й бронетанковой дивизией армии. Однако, как отмечает один из собеседников, ему удалось вылететь в Ирак, а затем в Россию.
Также диктатор не проинформировал о планах своих двоюродных братьев — Эхаба и Эйада Махлуфа. По словам сирийского и ливанского чиновников, когда повстанцы захватили Дамаск, Эхаба и Эйада пытались машиной сбежать в Ливан, однако им устроили засаду. Один из них был застрелен, а другой ранен, однако официального подтверждения нет.
В тот же день сирийский диктатор, как отмечает источник, по окончании работы сказал руководителю своего офиса, что собирается домой, хотя на самом деле уехал в аэропорт.
Также Асад звонил по телефону советнице по коммуникациям с просьбой приехать к нему домой для написания речи. Однако когда она прибыла — увидела, что в доме никого нет.
По словам источников Reuters, Асад был в России 28 ноября — через день после наступления повстанцев. Там он просил о военном вмешательстве, однако в Кремле этого не желали.
Сирийские повстанцы захватили Дамаск
В Сирии произошла масштабная военная операция оппозиционных сил против правительственных войск.
30 ноября российская авиация впервые с 2016 года нанесла авиаудары по городу Алеппо, до центра которого дошли сирийские повстанцы. В то же время РФ пообещала режиму Асада дополнительную военную помощь.
7 декабря сирийские оппозиционные силы объявили о взятии под контроль города Дараа, расположенного на юго-западе страны. А позже повстанцы заявили, что вошли в столицу страны Дамаск и объявили о падении правительства диктатора Башара Асада.
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