Асад перед втечею з Сирії брехав cвоїм поплічникам про військову допомогу Росії

Сирійський диктатор Башар Асад за кілька годин до своєї втечі у Москву збрехав чиновникам та армії про те, що російська військова підтримка "вже в дорозі".
Головні тези:
- Башар Асад брехав своїм поплічникам про військову підтримку Росії перед втечею зі Сирії до Москви.
- Сирійська опозиція взяла під контроль кілька населених пунктів та оголосила про падіння уряду Асада.
- Останні події свідчать про стрімке погіршення політичної ситуації в Сирії.
Асад набрехав поплічникам та втік до Москви
Про це повідомляє Reuters із посиланням на понад 10 людей, ознайомлених із ситуацією.
За словами джерел, Асад не розповідав про план втечі з Сирії, зокрема, молодшому брату Махеру, командувачу елітної 4-ої бронетанкової дивізії армії. Проте, як зазначає один із співрозмовників, йому вдалося вилетіти до Іраку, а потім — до Росії.
Також диктатор не поінформував про плани своїх двоюрідних братів — Ехаба та Еяда Махлуфа. За словами сирійського і ліванського чиновників, коли повстанці захопили Дамаск, Ехаба і Еяда намагалися машиною втекти до Лівану, однак їм влаштували засідку. Одного з них застрелили, а іншого поранили, проте офіційного підтвердження немає.
Того ж дня сирійський диктатор, як зазначає джерело, після закінчення роботи сказав керівнику свого офісу, що збирається додому, хоча насправді — поїхав в аеропорт.
Також Асад телефонував радниці з комунікацій з проханням приїхати до нього додому для написання промови. Однак коли вона прибула — побачила, що в будинку нікого немає.
За словами джерел Reuters, Асад був у Росії 28 листопада — через день після наступу повстанців. Там він просив про військове втручання, однак у Кремлі цього не бажали.
Сирійські повстанці захопили Дамаск
У Сирії відбулася масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сирійська опозиція почала активний наступ уранці 27 листопада і після двох днів зіткнень узяла під контроль 56 населених пунктів у провінціях Алеппо й Ідліб та підійшла до околиць Алеппо.
30 листопада російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту Алеппо, до центру якого дійшли сирійські повстанці. Водночас РФ пообіцяла режиму Асада додаткову військову допомогу.
7 грудня сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дараа, розташованого на південному заході країни. А вже згодом повстанці заявили, що увійшли в столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада.
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