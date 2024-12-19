РФ перебрасывает системы ПВО и другое вооружение из Сирии в Ливию — фото

Россия выводит системы противовоздушной обороны, войска и другое оружие из военных баз в Сирии, перемещая их в Ливию.

Как Москва начала перебрасывать вооружение из Сирии в Ливан

Как отмечает издание, российские грузовые самолеты доставили средства ПВО, в том числе радары для систем С-400 и С-300 из Сирии на военные базы в восточной части Ливии.

Эти базы контролирует союзник Кремля — главнокомандующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

Фото — www.wsj.com

Помимо средств ПВО Россия вывела из Сирии военную авиацию и другие виды вооружения. Таким образом, Москва пытается удержать свое влияние на Ближнем Востоке, которое ранее обеспечивалось из-за поддержки режима Башара Асада. Теперь Кремль полагается на партнерство с Хафтаром в Ливии.

Фото — www.wsj.com

Российское присутствие в Ливии продолжается уже годами, в частности, из-за деятельности ППК "Вагнера". Эта структура имеет тесные связи с Хафтаром, а ее боевики используют объекты его армии в качестве транзитных пунктов для операций в других странах Африки. Поделиться

Американские чиновники отмечают, что пока неизвестно, останутся ли переброшенные системы вооружений, включая компоненты С-400, в Ливии, или их впоследствии вернут в Россию.

В Сирии могут закрыть все российские военные базы

Как заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, некоторые министры иностранных дел стран ЕС настаивают на том, чтобы Сирия была освобождена от российского военного присутствия.

Они считают, что это должно стать одним из условий признания нового руководства страны. По словам Каллас, этот вопрос будут рассматриваться во время встреч с представителями сирийских властей, когда они состоятся.

Кроме того, она сообщила, что ЕС выдвинул повстанцам, отстранившим от власти Башара Асада, перечень условий, необходимых для официального признания нового правительства и установления дипломатических отношений с ним. Ранее Европейский Союз прекратил все дипломатические контакты с режимом Асада.