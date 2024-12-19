РФ перебрасывает системы ПВО и другое вооружение из Сирии в Ливию — фото
Категория
Мир
Дата публикации

РФ перебрасывает системы ПВО и другое вооружение из Сирии в Ливию — фото

РФ перебрасывает системы ПВО и другое вооружение из Сирии в Ливию — фото
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Источник:  The Wall Street Journal

Россия выводит системы противовоздушной обороны, войска и другое оружие из военных баз в Сирии, перемещая их в Ливию.

Главные тезисы

  • Россия передает системы ПВО и другое вооружение из Сирии в Ливию для сохранения своего влияния на Ближнем Востоке.
  • В Ливии российские грузовые самолеты доставили радары для систем С-400 и С-300, контролируемые альянсом с Халифой Хафтаром.
  • Глава европейской дипломатии отмечает необходимость освобождения Сирии от российского военного присутствия для признания нового правительства.
  • ПВК 'Вагнер' имеет тесные связи с Хафтаром в Ливии и использует его объекты в качестве транзитных пунктов для операций в Африке.
  • РФ ведет переговоры по сохранению своих военных баз в Сирии, включая военно-морскую базу в Тартусе и авиабазу в Хмеймиме.

Как Москва начала перебрасывать вооружение из Сирии в Ливан

Как отмечает издание, российские грузовые самолеты доставили средства ПВО, в том числе радары для систем С-400 и С-300 из Сирии на военные базы в восточной части Ливии.

Эти базы контролирует союзник Кремля — главнокомандующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

Фото — www.wsj.com

Помимо средств ПВО Россия вывела из Сирии военную авиацию и другие виды вооружения. Таким образом, Москва пытается удержать свое влияние на Ближнем Востоке, которое ранее обеспечивалось из-за поддержки режима Башара Асада. Теперь Кремль полагается на партнерство с Хафтаром в Ливии.

Фото — www.wsj.com

Российское присутствие в Ливии продолжается уже годами, в частности, из-за деятельности ППК "Вагнера". Эта структура имеет тесные связи с Хафтаром, а ее боевики используют объекты его армии в качестве транзитных пунктов для операций в других странах Африки.

Американские чиновники отмечают, что пока неизвестно, останутся ли переброшенные системы вооружений, включая компоненты С-400, в Ливии, или их впоследствии вернут в Россию.

В Сирии могут закрыть все российские военные базы

Как заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, некоторые министры иностранных дел стран ЕС настаивают на том, чтобы Сирия была освобождена от российского военного присутствия.

Они считают, что это должно стать одним из условий признания нового руководства страны. По словам Каллас, этот вопрос будут рассматриваться во время встреч с представителями сирийских властей, когда они состоятся.

Кроме того, она сообщила, что ЕС выдвинул повстанцам, отстранившим от власти Башара Асада, перечень условий, необходимых для официального признания нового правительства и установления дипломатических отношений с ним. Ранее Европейский Союз прекратил все дипломатические контакты с режимом Асада.

Между тем, Россия ведет переговоры с новым руководством Сирии по сохранению своих военных баз в стране. Речь идет о военно-морской базе в Тартусе, являющейся единственным стратегическим хабом России в Средиземном море, и авиабазе в Хмеймиме, используемой для операций в Африке, где РФ оказывает политическое и экономическое влияние.

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