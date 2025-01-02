Україна сприятиме стабілізації ситуації в Сирії після падіння режиму Башара Асада, забезпечуючи поставки українського зерна для сирійських громадян. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації в Сирії

Як зазначається, президент провів нараду щодо ситуації в Сирії, заслухавши доповіді міністрів закордонних справ та аграрної політики про їхній візит до Сирії.

На обговорення винесли результати переговорів у Дамаску, а також безпекові та економічні перспективи співпраці.

Україна докладе всіх зусиль для стабілізації ситуації в Сирії. Ми налаштуємо програму "Зерно з України" для співпраці із сирійською адміністрацією та міжнародними партнерами, готовими підтримати цю ініціативу. Володимир Зеленський Президент України

Президент також наголосив, що Україна активно комунікуватиме з європейськими країнами та США, щоб забезпечити максимальну підтримку Сирії.

Більше стабільності на Близькому Сході означає більше миру та можливостей для торгівлі для всіх наших партнерів, — підкреслив Зеленський. Поширити

Нова влада Сирії вимагає від Путіна повністю вивести свої війська

Опозиційні сили Сирії, які нещодавно повалили режим Башара Асада, хочуть, щоб Кремль повністю вивів військовий контингент з території країни.

Що важливо розуміти, це стосується баз у Хмеймімі та Тартусі, а крайній термін визначено на 20 лютого 2025 року.

Згідно з даними ГУР, частина окупантів РФ застрягла у відкритому морі через поломку вантажного судна Sparta, яке використовувалося для евакуації техніки та озброєння з Сирії.

Судно Sparta зазнало технічної несправності під час руху — вийшла з ладу паливна трубка головного двигуна. Екіпаж намагається усунути проблему, але наразі судно дрейфує у відкритому морі неподалік Португалії. Поширити

Також нещодавно очільниця європейської дипломатії Кая Каллас, деякі лідери Євросоюзу наполягають на тому, щоб Сирія була звільнена від російської військової присутності.