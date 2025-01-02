Україна допоможе стабілізувати ситуацію в Сирії. Зеленський провів спецнараду

Україна сприятиме стабілізації ситуації в Сирії після падіння режиму Башара Асада, забезпечуючи поставки українського зерна для сирійських громадян. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський.
Головні тези:
- Президент України Володимир Зеленський доручив розвивати програму поставок українського зерна до Сирії для підтримки її народу після падіння режиму Асада.
- Україна планує співпрацювати з сирійською адміністрацією та міжнародними партнерами у рамках програми 'Зерно з України' для досягнення стабілізації ситуації в Сирії.
- Нова влада Сирії вимагає від Росії повного виведення її військ з країни, включаючи бази у Хмеймімі та Тартусі до 20 лютого 2025 року.
- Голова Європейської дипломатії та лідери Євросоюзу наполягають на звільненні Сирії від російської військової присутності заради стабільності в регіоні.
- Поломка вантажного судна Sparta викликала технічні труднощі для окупантів РФ у виведенні техніки та озброєння з Сирії, що ускладнює їхню присутність у країні.
Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації в Сирії
Як зазначається, президент провів нараду щодо ситуації в Сирії, заслухавши доповіді міністрів закордонних справ та аграрної політики про їхній візит до Сирії.
На обговорення винесли результати переговорів у Дамаску, а також безпекові та економічні перспективи співпраці.
Президент також наголосив, що Україна активно комунікуватиме з європейськими країнами та США, щоб забезпечити максимальну підтримку Сирії.
Нова влада Сирії вимагає від Путіна повністю вивести свої війська
Опозиційні сили Сирії, які нещодавно повалили режим Башара Асада, хочуть, щоб Кремль повністю вивів військовий контингент з території країни.
Що важливо розуміти, це стосується баз у Хмеймімі та Тартусі, а крайній термін визначено на 20 лютого 2025 року.
Згідно з даними ГУР, частина окупантів РФ застрягла у відкритому морі через поломку вантажного судна Sparta, яке використовувалося для евакуації техніки та озброєння з Сирії.
Також нещодавно очільниця європейської дипломатії Кая Каллас, деякі лідери Євросоюзу наполягають на тому, щоб Сирія була звільнена від російської військової присутності.
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