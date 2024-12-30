Сибіга зустрівся з новим лідером Сирії у Дамаску — деталі

Як і обіцяли, ми підтримуємо сирійський народ у скрутний для нього час. 500 тонн українського пшеничного борошна вже на шляху до Сирії в межах нашої гуманітарної програми "Зерно з України" у співпраці зі Всесвітньою продовольчою програмою, —повідомив Володимир Зеленський.