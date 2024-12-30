Сибіга зустрівся з новим лідером Сирії у Дамаску — деталі

Українська делегація, очолювана міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, прибула до Дамаска для зустрічі з новим лідером Сирії Ахмедом аль-Шараа.
Головні тези:
- Українська делегація з Андрієм Сибігою зустрілася з новим лідером Сирії у Дамаску.
- Оголошена масштабна гуманітарна допомога: 500 тонн українського пшеничного борошна на шляху до Сирії.
- Президент України Володимир Зеленський підтвердив надання допомоги 33 250 сім'ям у Сирії, що становить 167 000 людей.
- Кожний пакунок борошна важить 15 кілограмів і може прогодувати сім'ю з п'яти осіб протягом місяця.
- Зеленський висловив побажання безпеки, стабільності й відновлення для Сирії та її народу.
Що відомо про зустріч Сибіги з новим лідером Сирії
Як зазначається, перше повідомлення про візит української делегації опублікувало видання Al Arabiya посилаючись на власні джерела.
Згодом інформацію підтвердив кореспондент сирійського телебачення, зазначивши, що делегація на чолі з Андрієм Сибігою провела зустріч із Ахмедом аль-Шараа.
Зазначається, що до складу української делегації увійшли міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр сільського господарства та спеціальний представник президента України.
Зеленський повідомив про масштабну допомогу України для Сирії
Глава держави офіційно підтвердив, що протягом наступних тижнів борошно отримають 33 250 сімей, або 167 000 людей.
Що важливо розуміти, кожний пакунок важить 15 кілограмів і може прогодувати сім'ю з п'яти осіб протягом місяця.
Окрім того, український лідер побажав Сирії та її народу безпеки, стабільності й відновлення.
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