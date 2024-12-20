США заявили про ліквідацію у Сирії лідера терористів ІДІЛ Абу Юсіфа
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США заявили про ліквідацію у Сирії лідера терористів ІДІЛ Абу Юсіфа

U.S. Central Command
Авіаудар

Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) заявило про ліквідацію у Сирії лідера терористичного угруповання «Ісламська держава» Абу Юсіфа внаслідок авіаудару.

Головні тези:

  • США оголосили про успішне ліквідацію лідера ІДІЛ у Сирії, Абу Юсіфа, внаслідок авіаудару.
  • Авіаудар по провінції Дейр ез-Зор у Сирії призвів до загибелі двох бойовиків ІДІЛ, включаючи лідера групи.
  • США використали різноманітну авіаційну техніку для нейтралізації понад 75 цілей ІДІЛ у Сирії в рамках операції проти терористів.
  • Заява речника CENTCOM вказує на те, що США зобов'язані не допустити відродження ІДІЛ в Сирії та придушити будь-яку підтримку групи від інших організацій.

США знищили ватажка ІДІЛ Абу Юсіфа

Про це CENTCOM повідомляє у соцмережі Х.

19 грудня сили Центрального командування США завдали високоточного авіаудару по лідеру ІДІЛ Абу Юсіфу, відомому як Махмуд, у сирійській провінції Дейр ез-Зор, у результаті чого вбито двох бойовиків ІДІЛ, у тому числі Абу Юсіфа.

Зазначається, що авіаудару завдано у «районі, який раніше контролювався сирійським режимом і росіянами».

США бомблять терористів у Сирії

Військові США 15 грудня завдали масштабних ударів по більш як 75 цілях терористичного угруповання «Ісламська держава» в Сирії.

Операція включала «десятки» авіаударів по більш ніж 75 цілях, включаючи бойовиків і табори ІДІЛ. До операції були залучені бомбардувальники B-52, винищувачі F-15 і штурмовики A-10, йдеться у заяві американського командування.

Не повинно бути жодних сумнівів — ми не дозволимо ІДІЛ відновитися і скористатися нинішньою ситуацією у Сирії. Усі організації в Сирії повинні знати, що ми притягнемо їх до відповідальності, якщо вони будуть співпрацювати з ІДІЛ або підтримувати її у будь-який спосіб, — заявив речник CENTCOM генерал Ерік Курілла.

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