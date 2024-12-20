США заявили про ліквідацію у Сирії лідера терористів ІДІЛ Абу Юсіфа

США знищили ватажка ІДІЛ Абу Юсіфа

Про це CENTCOM повідомляє у соцмережі Х.

19 грудня сили Центрального командування США завдали високоточного авіаудару по лідеру ІДІЛ Абу Юсіфу, відомому як Махмуд, у сирійській провінції Дейр ез-Зор, у результаті чого вбито двох бойовиків ІДІЛ, у тому числі Абу Юсіфа. Поширити

Зазначається, що авіаудару завдано у «районі, який раніше контролювався сирійським режимом і росіянами».

CENTCOM Forces Kill ISIS Leader During Precision Strike in Syria



On Dec. 19, U.S. Central Command Forces conducted a precision airstrike targeting ISIS leader Abu Yusif aka Mahmud in the Dayr az Zawr Province, Syria resulting in two ISIS operatives killed, including Abu… pic.twitter.com/g3nO68Ye1T — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 20, 2024

США бомблять терористів у Сирії

Військові США 15 грудня завдали масштабних ударів по більш як 75 цілях терористичного угруповання «Ісламська держава» в Сирії.

Операція включала «десятки» авіаударів по більш ніж 75 цілях, включаючи бойовиків і табори ІДІЛ. До операції були залучені бомбардувальники B-52, винищувачі F-15 і штурмовики A-10, йдеться у заяві американського командування.