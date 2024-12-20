США заявили про ліквідацію у Сирії лідера терористів ІДІЛ Абу Юсіфа

Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) заявило про ліквідацію у Сирії лідера терористичного угруповання «Ісламська держава» Абу Юсіфа внаслідок авіаудару.
Головні тези:
- США оголосили про успішне ліквідацію лідера ІДІЛ у Сирії, Абу Юсіфа, внаслідок авіаудару.
- Авіаудар по провінції Дейр ез-Зор у Сирії призвів до загибелі двох бойовиків ІДІЛ, включаючи лідера групи.
- США використали різноманітну авіаційну техніку для нейтралізації понад 75 цілей ІДІЛ у Сирії в рамках операції проти терористів.
- Заява речника CENTCOM вказує на те, що США зобов'язані не допустити відродження ІДІЛ в Сирії та придушити будь-яку підтримку групи від інших організацій.
США знищили ватажка ІДІЛ Абу Юсіфа
Про це CENTCOM повідомляє у соцмережі Х.
Зазначається, що авіаудару завдано у «районі, який раніше контролювався сирійським режимом і росіянами».
CENTCOM Forces Kill ISIS Leader During Precision Strike in Syria— U.S. Central Command (@CENTCOM) December 20, 2024
On Dec. 19, U.S. Central Command Forces conducted a precision airstrike targeting ISIS leader Abu Yusif aka Mahmud in the Dayr az Zawr Province, Syria resulting in two ISIS operatives killed, including Abu… pic.twitter.com/g3nO68Ye1T
США бомблять терористів у Сирії
Військові США 15 грудня завдали масштабних ударів по більш як 75 цілях терористичного угруповання «Ісламська держава» в Сирії.
Операція включала «десятки» авіаударів по більш ніж 75 цілях, включаючи бойовиків і табори ІДІЛ. До операції були залучені бомбардувальники B-52, винищувачі F-15 і штурмовики A-10, йдеться у заяві американського командування.
Не повинно бути жодних сумнівів — ми не дозволимо ІДІЛ відновитися і скористатися нинішньою ситуацією у Сирії. Усі організації в Сирії повинні знати, що ми притягнемо їх до відповідальності, якщо вони будуть співпрацювати з ІДІЛ або підтримувати її у будь-який спосіб, — заявив речник CENTCOM генерал Ерік Курілла.
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