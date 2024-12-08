США атакують цілі ІДІЛ у Сирії

Президент США Джо Байден офіційно підтвердив, що Штати завдали авіаударів у Сирії, щоб перешкодити Ісламській державі відновити свої позиції на тлі повалення режиму Башара Асада.
Головні тези:
- Як заявив Байден, падіння режиму Башара Асада у Сирії - це акт справедливості.
- Президент США вірить, що сирійський народ зможе відродити свою незалежність.
США завдали ударів по цілях ІДІЛ у Сирії
За словами чинного американського лідера, лише протягом 8 грудня війська США завдали десяток високоточних ударів, авіаударів, націлених на табори ІДІЛ та бойовиків ІДІЛ у Сирії.
Окрім того, вказано, що Білий дім поки не впевнений в місцезнаходженні Башара Асада, але відстежує повідомлення про те, що він шукає притулку в Москві.
Джо Байден заявив, що падіння Асада — це "фундаментальний акт справедливості".
На його переконання, після десятиліть репресивного правління народ Сирії зможе побудувати нове, вільніше суспільство.
Що важливо знати про падіння режиму Асада в Сирії
8 грудня у Сирії повстанці повалили режим диктатора Башара Асада, який активно підтримувала російська влада.
Це сталося після звільнення столиці Дамаска — будівлі державних ЗМІ та держустанови перейшли під контроль опозиційних сил.
Прем'єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Джалалі заявив, що залишається в країні та готовий сприяти передачі повноважень "тимчасовому уряду", який може включати представників опозиції.
Сам Башар Асад провів переговори з повстанцями та покинув пост “президента”, передавши свою владу опозиціонерам.
Після цього диктатор та члени його родини втекли до Росії, де Путін надав їм “політичний притулок”.
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