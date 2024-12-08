США атакують цілі ІДІЛ у Сирії
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США атакують цілі ІДІЛ у Сирії

авіація США
Джерело:  The New York Times

Президент США Джо Байден офіційно підтвердив, що Штати завдали авіаударів у Сирії, щоб перешкодити Ісламській державі відновити свої позиції на тлі повалення режиму Башара Асада.

Головні тези:

  • Як заявив Байден, падіння режиму Башара Асада у Сирії - це акт справедливості.
  • Президент США вірить, що сирійський народ зможе відродити свою незалежність.

США завдали ударів по цілях ІДІЛ у Сирії

Ми чітко розуміємо той факт, що ІДІЛ спробує скористатися будь-яким вакуумом, щоб відновити свою спроможність… Ми не дозволимо цьому статися...

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

За словами чинного американського лідера, лише протягом 8 грудня війська США завдали десяток високоточних ударів, авіаударів, націлених на табори ІДІЛ та бойовиків ІДІЛ у Сирії.

Окрім того, вказано, що Білий дім поки не впевнений в місцезнаходженні Башара Асада, але відстежує повідомлення про те, що він шукає притулку в Москві.

Джо Байден заявив, що падіння Асада — це "фундаментальний акт справедливості".

На його переконання, після десятиліть репресивного правління народ Сирії зможе побудувати нове, вільніше суспільство.

Що важливо знати про падіння режиму Асада в Сирії

8 грудня у Сирії повстанці повалили режим диктатора Башара Асада, який активно підтримувала російська влада.

Це сталося після звільнення столиці Дамаска — будівлі державних ЗМІ та держустанови перейшли під контроль опозиційних сил.

Прем'єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Джалалі заявив, що залишається в країні та готовий сприяти передачі повноважень "тимчасовому уряду", який може включати представників опозиції.

Сам Башар Асад провів переговори з повстанцями та покинув пост “президента”, передавши свою владу опозиціонерам.

Після цього диктатор та члени його родини втекли до Росії, де Путін надав їм “політичний притулок”.

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