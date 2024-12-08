США атакуют цели ИГИЛ в Сирии
Категория
Мир
Дата публикации

США атакуют цели ИГИЛ в Сирии

авиация США
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Источник:  The New York Times

Президент США Джо Байден официально подтвердил, что Штаты нанесли авиаудары в Сирии, чтобы помешать Исламскому государству восстановить свои позиции на фоне свержения режима Башара Асада.

Главные тезисы

  • Как заявил Байден, падение режима Башара Асада в Сирии – это акт справедливости.
  • Президент США верит, что сирийский народ сможет возродить свою независимость.

США нанесли удары по целям ИГИЛ в Сирии

Мы четко понимаем тот факт, что ИГИЛ попытается воспользоваться любым вакуумом, чтобы восстановить свою способность… Мы не позволим этому произойти...

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

По словам действующего американского лидера, только в течение 8 декабря войска США нанесли десяток высокоточных ударов, авиаударов, нацеленных на лагеря ИГИЛ и боевиков ИГИЛ в Сирии.

Кроме того, указано, что Белый дом пока не уверен в местонахождении Башара Асада, но отслеживает сообщения о том, что он ищет убежище в Москве.

Джо Байден заявил, что падение Асада — это "фундаментальный акт справедливости".

По его убеждению, после десятилетий репрессивного правления народ Сирии сможет построить новое, более свободное общество.

Что важно знать о падении режима Асада в Сирии

8 декабря в Сирии повстанцы свергли режим диктатора Башара Асада, который активно поддерживали российские власти.

Это произошло после освобождения столицы Дамаска — здания государственных СМИ и госучреждения перешли под контроль оппозиционных сил.

Премьер-министр Сирии Мохаммед аль-Джалали заявил, что остается в стране и готов содействовать в передаче полномочий "временному правительству", которое может включать представителей оппозиции.

Сам Башар Асад провел переговоры с повстанцами и покинул пост президента, передав свою власть оппозиционерам.

После этого диктатор и члены его семьи бежали в Россию, где Путин предоставил им "политическое убежище".

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