США атакуют цели ИГИЛ в Сирии

Президент США Джо Байден официально подтвердил, что Штаты нанесли авиаудары в Сирии, чтобы помешать Исламскому государству восстановить свои позиции на фоне свержения режима Башара Асада.
Главные тезисы
- Как заявил Байден, падение режима Башара Асада в Сирии – это акт справедливости.
- Президент США верит, что сирийский народ сможет возродить свою независимость.
США нанесли удары по целям ИГИЛ в Сирии
По словам действующего американского лидера, только в течение 8 декабря войска США нанесли десяток высокоточных ударов, авиаударов, нацеленных на лагеря ИГИЛ и боевиков ИГИЛ в Сирии.
Кроме того, указано, что Белый дом пока не уверен в местонахождении Башара Асада, но отслеживает сообщения о том, что он ищет убежище в Москве.
Джо Байден заявил, что падение Асада — это "фундаментальный акт справедливости".
По его убеждению, после десятилетий репрессивного правления народ Сирии сможет построить новое, более свободное общество.
Что важно знать о падении режима Асада в Сирии
8 декабря в Сирии повстанцы свергли режим диктатора Башара Асада, который активно поддерживали российские власти.
Это произошло после освобождения столицы Дамаска — здания государственных СМИ и госучреждения перешли под контроль оппозиционных сил.
Премьер-министр Сирии Мохаммед аль-Джалали заявил, что остается в стране и готов содействовать в передаче полномочий "временному правительству", которое может включать представителей оппозиции.
Сам Башар Асад провел переговоры с повстанцами и покинул пост президента, передав свою власть оппозиционерам.
После этого диктатор и члены его семьи бежали в Россию, где Путин предоставил им "политическое убежище".
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