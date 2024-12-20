США заявили об уничтожении в Сирии лидера террористов ИГИЛ Абу Юсифа

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило о ликвидации в Сирии лидера террористической группировки «Исламское государство» Абу Юсифа в результате авиаудара.
Главные тезисы
- США объявили об уничтожении лидера террористов ИГИЛ в Сирии с помощью авиаудара.
- Более 75 целей ИГИЛ были уничтожены американской авиацией в рамках операции в Сирии.
- Целью США является не только ликвидация ИГИЛ, но и предотвращение возможного восстановления группировки в регионе.
США уничтожили предводителя ИГИЛ Абу Юсифа
Об этом CENTCOM сообщает в соцсети Х.
Отмечается, что авиаудар нанесен в «районе, ранее контролируемом сирийским режимом и россиянами».
CENTCOM Forces Kill ISIS Leader During Precision Strike in Syria— U.S. Central Command (@CENTCOM) December 20, 2024
On Dec. 19, U.S. Central Command Forces conducted a precision airstrike targeting ISIS leader Abu Yusif aka Mahmud in the Dayr az Zawr Province, Syria resulting in two ISIS operatives killed, including Abu… pic.twitter.com/g3nO68Ye1T
США бомбят террористов в Сирии
Военные США 15 декабря нанесли масштабные удары по более чем 75 целям террористической группировки «Исламское государство» в Сирии.
Операция включала «десятки» авиаударов по более чем 75 целям, включая боевиков и лагеря ИГИЛ. К операции были привлечены бомбардировщики B-52, истребители F-15 и штурмовики A-10, говорится в заявлении американского командования.
Не должно быть никаких сомнений — мы не позволим ИГИЛ восстановиться и воспользоваться нынешней ситуацией в Сирии. Все организации в Сирии должны знать, что мы привлечем их к ответственности, если они будут сотрудничать с ИГИЛ или поддерживать ее любым способом, — заявил спикер CENTCOM генерал Эрик Курилла.
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