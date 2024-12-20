США заявили об уничтожении в Сирии лидера террористов ИГИЛ Абу Юсифа

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило о ликвидации в Сирии лидера террористической группировки «Исламское государство» Абу Юсифа в результате авиаудара.

США уничтожили предводителя ИГИЛ Абу Юсифа

Об этом CENTCOM сообщает в соцсети Х.

19 декабря силы Центрального командования США нанесли высокоточный авиаудар по лидеру ИГИЛ Абу Юсифу, известному как Махмуд, в сирийской провинции Дейр ез-Зор, в результате чего убиты два боевика ИГИЛ, в том числе Абу Юсифа. Поделиться

Отмечается, что авиаудар нанесен в «районе, ранее контролируемом сирийским режимом и россиянами».

CENTCOM Forces Kill ISIS Leader During Precision Strike in Syria



On Dec. 19, U.S. Central Command Forces conducted a precision airstrike targeting ISIS leader Abu Yusif aka Mahmud in the Dayr az Zawr Province, Syria resulting in two ISIS operatives killed, including Abu… pic.twitter.com/g3nO68Ye1T — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 20, 2024

США бомбят террористов в Сирии

Военные США 15 декабря нанесли масштабные удары по более чем 75 целям террористической группировки «Исламское государство» в Сирии.

Операция включала «десятки» авиаударов по более чем 75 целям, включая боевиков и лагеря ИГИЛ. К операции были привлечены бомбардировщики B-52, истребители F-15 и штурмовики A-10, говорится в заявлении американского командования.