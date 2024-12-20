США заявили об уничтожении в Сирии лидера террористов ИГИЛ Абу Юсифа
Категория
Мир
Дата публикации

США заявили об уничтожении в Сирии лидера террористов ИГИЛ Абу Юсифа

U.S. Central Command
Авиаудар
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Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило о ликвидации в Сирии лидера террористической группировки «Исламское государство» Абу Юсифа в результате авиаудара.

Главные тезисы

  • США объявили об уничтожении лидера террористов ИГИЛ в Сирии с помощью авиаудара.
  • Более 75 целей ИГИЛ были уничтожены американской авиацией в рамках операции в Сирии.
  • Целью США является не только ликвидация ИГИЛ, но и предотвращение возможного восстановления группировки в регионе.

США уничтожили предводителя ИГИЛ Абу Юсифа

Об этом CENTCOM сообщает в соцсети Х.

19 декабря силы Центрального командования США нанесли высокоточный авиаудар по лидеру ИГИЛ Абу Юсифу, известному как Махмуд, в сирийской провинции Дейр ез-Зор, в результате чего убиты два боевика ИГИЛ, в том числе Абу Юсифа.

Отмечается, что авиаудар нанесен в «районе, ранее контролируемом сирийским режимом и россиянами».

США бомбят террористов в Сирии

Военные США 15 декабря нанесли масштабные удары по более чем 75 целям террористической группировки «Исламское государство» в Сирии.

Операция включала «десятки» авиаударов по более чем 75 целям, включая боевиков и лагеря ИГИЛ. К операции были привлечены бомбардировщики B-52, истребители F-15 и штурмовики A-10, говорится в заявлении американского командования.

Не должно быть никаких сомнений — мы не позволим ИГИЛ восстановиться и воспользоваться нынешней ситуацией в Сирии. Все организации в Сирии должны знать, что мы привлечем их к ответственности, если они будут сотрудничать с ИГИЛ или поддерживать ее любым способом, — заявил спикер CENTCOM генерал Эрик Курилла.

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