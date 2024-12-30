Сибига встретился с новым лидером Сирии в Дамаске — детали
Категория
Мир
Дата публикации

Сибига встретился с новым лидером Сирии в Дамаске — детали

Сибига встретился с новым лидером Сирии в Дамаске — детали
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Источник:  online.ua

Украинская делегация, возглавляемая министром иностранных дел Андреем Сибигой, прибыла в Дамаск для встречи с новым лидером Сирии Ахмедом аль-Шараа.

Главные тезисы

  • Украинская делегация с Андреем Сибигой встретилась с новым лидером Сирии в Дамаске.
  • Объявлена масштабная гуманитарная помощь: 500 тонн украинской пшеничной муки на пути в Сирию.
  • Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил оказание помощи 33 250 семьям в Сирии, что составляет 167 000 человек.
  • Каждый пакет муки весит 15 килограммов и может прокормить семью из пяти человек в течение месяца.
  • Зеленский выразил пожелания безопасности, стабильности и обновления для Сирии и ее народа.

Что известно о встрече Сибиги с новым лидером Сирии

Как отмечается, первое сообщение о визите украинской делегации опубликовало издание Al Arabiya, ссылаясь на собственные источники.

Затем информацию подтвердил корреспондент сирийского телевидения, отметив, что делегация во главе с Андреем Сибигой провела встречу с Ахмедом аль-Шараа.

Фото — www.syria.tv

В состав украинской делегации вошли министр иностранных дел Андрей Сибига, министр сельского хозяйства и специальный представитель президента Украины.

Зеленский сообщил о масштабной помощи Украины для Сирии

Как и обещали, мы поддерживаем сирийский народ в трудное для него время. 500 тонн украинской пшеничной муки уже на пути в Сирию в рамках нашей гуманитарной программы "Зерно из Украины" в сотрудничестве со Всемирной продовольственной программой, сообщил Владимир Зеленский.

Глава государства официально подтвердил, что в течение следующих недель муку получат 33 250 семей или 167 000 человек.

Что важно понимать, каждый пакет весит 15 килограммов и может прокормить семью из пяти человек в течение месяца.

Кроме того, украинский лидер пожелал Сирии и ее народу безопасности, стабильности и обновления.

Мы знаем истинную ценность этих вещей, подчеркнул Владимир Зеленский.

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