Сибига встретился с новым лидером Сирии в Дамаске — детали

Украинская делегация, возглавляемая министром иностранных дел Андреем Сибигой, прибыла в Дамаск для встречи с новым лидером Сирии Ахмедом аль-Шараа.

Что известно о встрече Сибиги с новым лидером Сирии

Как отмечается, первое сообщение о визите украинской делегации опубликовало издание Al Arabiya, ссылаясь на собственные источники.

Затем информацию подтвердил корреспондент сирийского телевидения, отметив, что делегация во главе с Андреем Сибигой провела встречу с Ахмедом аль-Шараа.

Фото — www.syria.tv

В состав украинской делегации вошли министр иностранных дел Андрей Сибига, министр сельского хозяйства и специальный представитель президента Украины.

Зеленский сообщил о масштабной помощи Украины для Сирии

Как и обещали, мы поддерживаем сирийский народ в трудное для него время. 500 тонн украинской пшеничной муки уже на пути в Сирию в рамках нашей гуманитарной программы "Зерно из Украины" в сотрудничестве со Всемирной продовольственной программой, сообщил Владимир Зеленский. Поделиться

Глава государства официально подтвердил, что в течение следующих недель муку получат 33 250 семей или 167 000 человек.

Что важно понимать, каждый пакет весит 15 килограммов и может прокормить семью из пяти человек в течение месяца.

Кроме того, украинский лидер пожелал Сирии и ее народу безопасности, стабильности и обновления.