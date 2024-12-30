Сибига встретился с новым лидером Сирии в Дамаске — детали

Украинская делегация, возглавляемая министром иностранных дел Андреем Сибигой, прибыла в Дамаск для встречи с новым лидером Сирии Ахмедом аль-Шараа.
Главные тезисы
- Украинская делегация с Андреем Сибигой встретилась с новым лидером Сирии в Дамаске.
- Объявлена масштабная гуманитарная помощь: 500 тонн украинской пшеничной муки на пути в Сирию.
- Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил оказание помощи 33 250 семьям в Сирии, что составляет 167 000 человек.
- Каждый пакет муки весит 15 килограммов и может прокормить семью из пяти человек в течение месяца.
- Зеленский выразил пожелания безопасности, стабильности и обновления для Сирии и ее народа.
Что известно о встрече Сибиги с новым лидером Сирии
Как отмечается, первое сообщение о визите украинской делегации опубликовало издание Al Arabiya, ссылаясь на собственные источники.
Затем информацию подтвердил корреспондент сирийского телевидения, отметив, что делегация во главе с Андреем Сибигой провела встречу с Ахмедом аль-Шараа.
В состав украинской делегации вошли министр иностранных дел Андрей Сибига, министр сельского хозяйства и специальный представитель президента Украины.
Зеленский сообщил о масштабной помощи Украины для Сирии
Глава государства официально подтвердил, что в течение следующих недель муку получат 33 250 семей или 167 000 человек.
Что важно понимать, каждый пакет весит 15 килограммов и может прокормить семью из пяти человек в течение месяца.
Кроме того, украинский лидер пожелал Сирии и ее народу безопасности, стабильности и обновления.
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