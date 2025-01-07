РФ в декабре понесла наибольшие потери в войне против Украины — разведка Британии
Категория
Украина
Дата публикации

РФ в декабре понесла наибольшие потери в войне против Украины — разведка Британии

Минобороны Британии
РФ в декабре понесла наибольшие потери в войне против Украины — разведка Британии
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Потери России в войне против Украины достигли нового месячного максимума в декабре 2024 года, преимущественно из-за пехотных атак. Снижение потерь в ближайшее время не прогнозируется.

Главные тезисы

  • В декабре 2024 года Россия понесла наибольшие потери в войне с Украиной, согласно данным британской разведки.
  • Потери российских войск в декабре составили 48 670 человек, что на 3020 больше, чем в ноябре 2024 года.
  • Среднесуточные потери России в декабре 2024 года достигли максимального показателя – 1570 человек в день.
  • По данным Генштаба Украины, с начала войны Россия потеряла более 800 тысяч. военных, включая различное техническое оснащение.
  • Прогнозируется, что в дальнейшем потери российских войск не уменьшатся из-за интенсивных пехотных атак на разных направлениях.

Сколько ВСУ уничтожили солдат РФ в течение декабря 2024 года

По данным британской разведки, декабрь 2024 стал самым дорогим месяцем для российских войск с начала войны. Генеральный штаб Украины сообщил о 48 670 потерях среди российских военных за этот период.

В ноябре 2024 года потери россиян составили 45680 человек, а декабрь стал шестым месяцем подряд с ростом количества потерь.

  • В 2024 году Россия потеряла 429 660 человек (убитыми и ранеными), что существенно превышает показатель 2023 года — 252 940 потерь .

  • С начала войны Россия потеряла более 790 000 военных , согласно данным Генштаба Украины.

Среднесуточные потери российской армии в декабре 2024 года достигли нового максимума — 1570 человек в день, что является самым высоким показателем за весь период войны.

19 декабря 2024 стал рекордным днем с 2200 потерями среди российских войск.

Министерство обороны Великобритании отмечает, что в январе 2025 года высокий уровень потерь, скорее всего, сохранится из-за интенсивных пехотных атак на нескольких направлениях.

Россия потеряла в войне против Украины уже более 800 тыс. военных

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1970 российских захватчиков (в общей сложности 800 010 военных), а по технике уничтожено:

  • танков — 9710 (+10) ед;

  • боевых бронированных машин — 20 189 (+25) ед;

  • артиллерийских систем — 21 710 (+45) ед;

  • РСЗО — 1260 (+2) ед.;

  • средства ПВО — 1038 (+4) ед;

  • самолетов — 369 ед.;

  • вертолетов — 331 ед;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 21 708 (+83) ед;

  • крылатых ракет — 3014 ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 33 226 (+170) ед;

  • специальной техники — 3681 ед.

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