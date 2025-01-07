РФ в декабре понесла наибольшие потери в войне против Украины — разведка Британии

Потери России в войне против Украины достигли нового месячного максимума в декабре 2024 года, преимущественно из-за пехотных атак. Снижение потерь в ближайшее время не прогнозируется.

Сколько ВСУ уничтожили солдат РФ в течение декабря 2024 года

По данным британской разведки, декабрь 2024 стал самым дорогим месяцем для российских войск с начала войны. Генеральный штаб Украины сообщил о 48 670 потерях среди российских военных за этот период.

В ноябре 2024 года потери россиян составили 45680 человек, а декабрь стал шестым месяцем подряд с ростом количества потерь.

В 2024 году Россия потеряла 429 660 человек (убитыми и ранеными), что существенно превышает показатель 2023 года — 252 940 потерь .

С начала войны Россия потеряла более 790 000 военных , согласно данным Генштаба Украины.

Среднесуточные потери российской армии в декабре 2024 года достигли нового максимума — 1570 человек в день, что является самым высоким показателем за весь период войны.

19 декабря 2024 стал рекордным днем с 2200 потерями среди российских войск.

Министерство обороны Великобритании отмечает, что в январе 2025 года высокий уровень потерь, скорее всего, сохранится из-за интенсивных пехотных атак на нескольких направлениях. Поделиться

Россия потеряла в войне против Украины уже более 800 тыс. военных

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1970 российских захватчиков (в общей сложности 800 010 военных), а по технике уничтожено: