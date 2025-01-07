РФ в декабре понесла наибольшие потери в войне против Украины — разведка Британии

Потери России в войне против Украины достигли нового месячного максимума в декабре 2024 года, преимущественно из-за пехотных атак. Снижение потерь в ближайшее время не прогнозируется.
Главные тезисы
- В декабре 2024 года Россия понесла наибольшие потери в войне с Украиной, согласно данным британской разведки.
- Потери российских войск в декабре составили 48 670 человек, что на 3020 больше, чем в ноябре 2024 года.
- Среднесуточные потери России в декабре 2024 года достигли максимального показателя – 1570 человек в день.
- По данным Генштаба Украины, с начала войны Россия потеряла более 800 тысяч. военных, включая различное техническое оснащение.
- Прогнозируется, что в дальнейшем потери российских войск не уменьшатся из-за интенсивных пехотных атак на разных направлениях.
Сколько ВСУ уничтожили солдат РФ в течение декабря 2024 года
По данным британской разведки, декабрь 2024 стал самым дорогим месяцем для российских войск с начала войны. Генеральный штаб Украины сообщил о 48 670 потерях среди российских военных за этот период.
В ноябре 2024 года потери россиян составили 45680 человек, а декабрь стал шестым месяцем подряд с ростом количества потерь.
В 2024 году Россия потеряла 429 660 человек (убитыми и ранеными), что существенно превышает показатель 2023 года — 252 940 потерь .
С начала войны Россия потеряла более 790 000 военных , согласно данным Генштаба Украины.
Среднесуточные потери российской армии в декабре 2024 года достигли нового максимума — 1570 человек в день, что является самым высоким показателем за весь период войны.
19 декабря 2024 стал рекордным днем с 2200 потерями среди российских войск.
Россия потеряла в войне против Украины уже более 800 тыс. военных
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1970 российских захватчиков (в общей сложности 800 010 военных), а по технике уничтожено:
танков — 9710 (+10) ед;
боевых бронированных машин — 20 189 (+25) ед;
артиллерийских систем — 21 710 (+45) ед;
РСЗО — 1260 (+2) ед.;
средства ПВО — 1038 (+4) ед;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 331 ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 21 708 (+83) ед;
крылатых ракет — 3014 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 33 226 (+170) ед;
специальной техники — 3681 ед.
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