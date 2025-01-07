Бійці ГУР знищили російський РЕБ "Поле-21" — відео

Українські військові за допомогою FPV-дрона знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ) "Поле-21", а також порушили логістику ворога.
Головні тези:
- Українські військові за допомогою FPV-дрона знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби «Поле-21», завдаючи значних втрат ворогу.
- РЕБ «Поле-21» використовується російською армією для протидії українським безпілотникам та захисту власних об'єктів, але був успішно знищений українськими військовими.
- Знищення РЕБ «Поле-21» є важливим кроком у підтримці обороноздатності України та обмеженні можливостей російської армії на донецькому напрямку.
- У грудні українські безпілотники атакували понад 54 тисячі цілей противника, подолавши оборонні системи та завдаючи значних втрат ворогові.
- Сили оборони України використовують безпілотники ефективно для бомбардування об'єктів ворога та здійснення диверсійних операцій, що перешкоджають російській агресії.
Як ГУР вдалося знищити російський РЕБ "Поле-21"
Як повідомили в Головному управлінні розвідки, спецпризначенці успішно уразили транспорт і засоби радіоелектронної боротьби окупантів, зокрема сучасний комплекс "Поле-21".
РЕБ "Поле-21" — це сучасна система радіоелектронної боротьби, розроблена для глушіння сигналів супутникових навігаційних систем, таких як GPS, Galileo, BeiDou та інші.
Російська армія активно застосовує "Поле-21" на окупованих територіях для протидії українським безпілотникам і ракетам та ахисту власних військових об'єктів від виявлення та наведення високоточної зброї.
Знищення цього комплексу є важливим ударом по можливостях російської армії на донецькому напрямку.
или оборони України атакували дронами понад 54 тис цілей РФ у грудні
За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, показники результативності та живучості українських безпілотників значно зросли. У лідерах — полк БпС під командуванням майора Роберта Бровді.
Уражено понад 54 тисячі цілей противника.
49% цілей знищені дронами-камікадзе.
Найкращі результати показали підрозділи безпілотних систем 46-ї аеромобільної, 57-ї мотопіхотної, 28-ї механізованої, 35-ї бригади морської піхоти та 3-ї штурмової.
До слова, Сили оборони України також бомбардували заводи з виробництва боєприпасів, використовуючи безпілотники-камікадзе, стріляли ракетами та здійснювали диверсії на російських залізницях, які перевозять паливо.
22 грудня десятки українських безпілотників атакували нафтобазу в Орловській області Росії, що стало другим великим ударом по об’єкту за цей місяць. У той час як Росія заявила про збиття 20 безпілотників, кадри в соцмережах показали, що сховище «Сталевий кінь» горить.
Минулого року Україна завдала шкоди заводам у Татарстані, які розташовані за понад 750 миль від кордону, та Санкт-Петербурзі.
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