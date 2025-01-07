Бійці ГУР знищили російський РЕБ "Поле-21" — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Бійці ГУР знищили російський РЕБ "Поле-21" — відео

ГУР
Бійці ГУР знищили російський РЕБ "Поле-21" — відео
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Українські військові за допомогою FPV-дрона знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ) "Поле-21", а також порушили логістику ворога.

Головні тези:

  • Українські військові за допомогою FPV-дрона знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби «Поле-21», завдаючи значних втрат ворогу.
  • РЕБ «Поле-21» використовується російською армією для протидії українським безпілотникам та захисту власних об'єктів, але був успішно знищений українськими військовими.
  • Знищення РЕБ «Поле-21» є важливим кроком у підтримці обороноздатності України та обмеженні можливостей російської армії на донецькому напрямку.
  • У грудні українські безпілотники атакували понад 54 тисячі цілей противника, подолавши оборонні системи та завдаючи значних втрат ворогові.
  • Сили оборони України використовують безпілотники ефективно для бомбардування об'єктів ворога та здійснення диверсійних операцій, що перешкоджають російській агресії.

Як ГУР вдалося знищити російський РЕБ "Поле-21"

Як повідомили в Головному управлінні розвідки, спецпризначенці успішно уразили транспорт і засоби радіоелектронної боротьби окупантів, зокрема сучасний комплекс "Поле-21".

На відео показано результативну роботу операторів FPV-дронів ГУР МО України на донецькому напрямку, — зазначили у повідомленні.

РЕБ "Поле-21" — це сучасна система радіоелектронної боротьби, розроблена для глушіння сигналів супутникових навігаційних систем, таких як GPS, Galileo, BeiDou та інші.

Російська армія активно застосовує "Поле-21" на окупованих територіях для протидії українським безпілотникам і ракетам та ахисту власних військових об'єктів від виявлення та наведення високоточної зброї.

Знищення цього комплексу є важливим ударом по можливостях російської армії на донецькому напрямку.

или оборони України атакували дронами понад 54 тис цілей РФ у грудні

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, показники результативності та живучості українських безпілотників значно зросли. У лідерах — полк БпС під командуванням майора Роберта Бровді.

  • Уражено понад 54 тисячі цілей противника.

  • 49% цілей знищені дронами-камікадзе.

  • Найкращі результати показали підрозділи безпілотних систем 46-ї аеромобільної, 57-ї мотопіхотної, 28-ї механізованої, 35-ї бригади морської піхоти та 3-ї штурмової.

До слова, Сили оборони України також бомбардували заводи з виробництва боєприпасів, використовуючи безпілотники-камікадзе, стріляли ракетами та здійснювали диверсії на російських залізницях, які перевозять паливо.

22 грудня десятки українських безпілотників атакували нафтобазу в Орловській області Росії, що стало другим великим ударом по об’єкту за цей місяць. У той час як Росія заявила про збиття 20 безпілотників, кадри в соцмережах показали, що сховище «Сталевий кінь» горить.

Минулого року Україна завдала шкоди заводам у Татарстані, які розташовані за понад 750 миль від кордону, та Санкт-Петербурзі.

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