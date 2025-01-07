Бойцы ГУР уничтожили российский РЭБ "Поле-21" — видео

Украинские военные с помощью FPV-дрона уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Поле-21", а также нарушили логистику врага.

Как ГУР удалось уничтожить российский РЭБ "Поле-21"

Как сообщили в Главном управлении разведки, спецназовцы успешно поразили транспорт и средства радиоэлектронной борьбы оккупантов, в том числе современный комплекс "Поле-21".

На видео показана результативная работа операторов FPV-дронов ГУР МО Украины на донецком направлении, — отметили в сообщении. Поделиться

РЭБ "Поле-21" - это современная система радиоэлектронной борьбы, разработанная для глушения сигналов спутниковых навигационных систем, таких как GPS, Galileo, BeiDou и другие.

Российская армия активно применяет "Поле-21" на оккупированных территориях для противодействия украинским беспилотникам и ракетам и защите собственных военных объектов от обнаружения и наведения высокоточного оружия.

Уничтожение этого комплекса является важным ударом по возможностям русской армии по донецкому направлению.

или обороны Украины атаковали дронами более 54 тыс. целей РФ в декабре

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, показатели результативности и живучести украинских беспилотников значительно выросли. В лидерах полк БПС под командованием майора Роберта Бровди.

Поражено более 54 тысяч целей противника .

49% целей уничтожены дронами-камикадзе.

Лучшие результаты показали подразделения беспилотных систем 46-й аэромобильной, 57-й мотопехотной, 28-й механизированной, 35-й бригады морской пехоты и 3-й штурмовой.

К слову, Силы обороны Украины также бомбили заводы по производству боеприпасов, используя беспилотники-камикадзе, стреляли ракетами и осуществляли диверсии на российских железных дорогах, перевозящих топливо.

22 декабря десятки украинских беспилотников атаковали нефтебазу в Орловской области России, что явилось вторым крупным ударом по объекту за этот месяц. В то время как Россия заявила о сбитии 20 беспилотников, кадры в соцсетях показали, что хранилище «Стальная лошадь» горит.

В прошлом году Украина нанесла ущерб заводам в Татарстане, расположенным в более чем 750 милях от границы, и Санкт-Петербурге.