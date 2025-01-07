Бойцы ГУР уничтожили российский РЭБ "Поле-21" — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Бойцы ГУР уничтожили российский РЭБ "Поле-21" — видео

ГУР
Бойцы ГУР уничтожили российский РЭБ "Поле-21" — видео
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Украинские военные с помощью FPV-дрона уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Поле-21", а также нарушили логистику врага.

Главные тезисы

  • Украинские военные с помощью FPV-дрона уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Поле-21», нанося значительные потери врагу.
  • РЭБ «Поле-21» используется российской армией для противодействия украинским беспилотникам и защиты собственных объектов, но успешно уничтожен украинскими военными.
  • Уничтожение РЭБ "Поле-21" является важным шагом в поддержке обороноспособности Украины и ограничении возможностей российской армии на донецком направлении.
  • В декабре украинские беспилотники атаковали более 54 тысяч целей противника, преодолев оборонные системы и нанося значительные потери врагу.
  • Силы обороны Украины используют беспилотники эффективно для бомбардировки объектов врага и совершения диверсионных операций, препятствующих российской агрессии.

Как ГУР удалось уничтожить российский РЭБ "Поле-21"

Как сообщили в Главном управлении разведки, спецназовцы успешно поразили транспорт и средства радиоэлектронной борьбы оккупантов, в том числе современный комплекс "Поле-21".

На видео показана результативная работа операторов FPV-дронов ГУР МО Украины на донецком направлении, — отметили в сообщении.

РЭБ "Поле-21" - это современная система радиоэлектронной борьбы, разработанная для глушения сигналов спутниковых навигационных систем, таких как GPS, Galileo, BeiDou и другие.

Российская армия активно применяет "Поле-21" на оккупированных территориях для противодействия украинским беспилотникам и ракетам и защите собственных военных объектов от обнаружения и наведения высокоточного оружия.

Уничтожение этого комплекса является важным ударом по возможностям русской армии по донецкому направлению.

или обороны Украины атаковали дронами более 54 тыс. целей РФ в декабре

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, показатели результативности и живучести украинских беспилотников значительно выросли. В лидерах полк БПС под командованием майора Роберта Бровди.

  • Поражено более 54 тысяч целей противника .

  • 49% целей уничтожены дронами-камикадзе.

  • Лучшие результаты показали подразделения беспилотных систем 46-й аэромобильной, 57-й мотопехотной, 28-й механизированной, 35-й бригады морской пехоты и 3-й штурмовой.

К слову, Силы обороны Украины также бомбили заводы по производству боеприпасов, используя беспилотники-камикадзе, стреляли ракетами и осуществляли диверсии на российских железных дорогах, перевозящих топливо.

22 декабря десятки украинских беспилотников атаковали нефтебазу в Орловской области России, что явилось вторым крупным ударом по объекту за этот месяц. В то время как Россия заявила о сбитии 20 беспилотников, кадры в соцсетях показали, что хранилище «Стальная лошадь» горит.

В прошлом году Украина нанесла ущерб заводам в Татарстане, расположенным в более чем 750 милях от границы, и Санкт-Петербурге.

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