Украинские разведчики ликвидировали начальника штаба батальона "Шторм.Осетия" в Запорожской области. Это штурмовое подразделение, входящее в состав 429-го мотострелкового полка армии РФ.
Главные тезисы
- Украинские разведчики успешно ликвидировали начальника штаба батальона "Шторм-Осетия" на временно оккупированной территории Запорожской области.
- Сергей Мельников, известный под позывным "Кама", был уничтожен во время операции, проведённой бойцами FPV-подразделения "Кракен".
- Разведчики получили оперативную информацию о маршруте и графике передвижения вражеского командира, что помогло спланировать успешную засаду.
- Также в России произошел взрыв, в результате которого оказался в критическом состоянии командир батареи дивизиона, причастного к военным преступлениям против Украины.
- ГУР предоставляет детали об участии капитана Нагайко в ракетных ударах по гражданским объектам на востоке Украины и инцидентах, в результате которых погибли беззащитные граждане.
В Запорожской области ликвидировали военного преступника Сергея Мельникова
По информации ГУР, 29 декабря 2024 на трассе Васильевка-Токмак в Запорожской области бойцы FPV-подразделения активных действий "Кракен" провели операцию, в ходе которой ликвидировали Сергея Мельникова (позывной "Кама") и его водителя.
Сначала аэроразведчики заставили водителя автомобиля УАЗ "Патриот", в котором находился Мельников, сменить маршрут. В результате маневра автомобиль взлетел в кювет.
После этого вражеский транспорт был поражен дроном-камикадзе, ударившим в лобовое стекло.
В ГУР подтвердили, что в результате операции оба кафира были уничтожены.
В России взорвали военного преступника Нагайко
Разведка сообщила, что 3 января в населенном пункте Шуя Ивановской области России произошел взрыв, в результате которого в критическом состоянии оказался командир батареи дивизиона 112-й ракетной бригады 1-й танковой армии Западного военного округа ВС РФ капитан Нагайко.
По данным ГУР, Нагайко непосредственно участвовал в полномасштабной войне против Украины. Более того, он причастен к ударам баллистическими ракетами "Искандер" по гражданским и военным объектам в Сумской и Харьковской областях.
В результате взрыва, произошедшего в его воинской части, Нагайко получил множественные обломочные ранения, в частности мозга, из-за чего ему совершили трепанацию черепа.
Состояние 29-летнего офицера критическое, и в российской ракетной бригаде существует мнение, что шансов на выживание у него почти нет.
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