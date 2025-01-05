ГУР ликвидировало начальника штаба батальона "Шторм-Осетия" — видео

Украинские разведчики ликвидировали начальника штаба батальона "Шторм.Осетия" в Запорожской области. Это штурмовое подразделение, входящее в состав 429-го мотострелкового полка армии РФ.

В Запорожской области ликвидировали военного преступника Сергея Мельникова

По информации ГУР, 29 декабря 2024 на трассе Васильевка-Токмак в Запорожской области бойцы FPV-подразделения активных действий "Кракен" провели операцию, в ходе которой ликвидировали Сергея Мельникова (позывной "Кама") и его водителя.

Разведчики получили оперативную информацию о маршруте и графике передвижения начальника штаба оккупационного батальона на временно оккупированной территории. На основе этих данных была спланирована FPV-засада. Поделиться

Сначала аэроразведчики заставили водителя автомобиля УАЗ "Патриот", в котором находился Мельников, сменить маршрут. В результате маневра автомобиль взлетел в кювет.

После этого вражеский транспорт был поражен дроном-камикадзе, ударившим в лобовое стекло.

В ГУР подтвердили, что в результате операции оба кафира были уничтожены.

В России взорвали военного преступника Нагайко

Разведка сообщила, что 3 января в населенном пункте Шуя Ивановской области России произошел взрыв, в результате которого в критическом состоянии оказался командир батареи дивизиона 112-й ракетной бригады 1-й танковой армии Западного военного округа ВС РФ капитан Нагайко.

По данным ГУР, Нагайко непосредственно участвовал в полномасштабной войне против Украины. Более того, он причастен к ударам баллистическими ракетами "Искандер" по гражданским и военным объектам в Сумской и Харьковской областях.

В частности, подразделение Нагайко совершило военное преступление в селе Гроза Купянского района — 5 октября 2023 года нанес ракетный удар по кафе во время поминок. Тогда погибли 59 гражданских украинцев, среди них восьмилетний мальчик. Поделиться

В результате взрыва, произошедшего в его воинской части, Нагайко получил множественные обломочные ранения, в частности мозга, из-за чего ему совершили трепанацию черепа.