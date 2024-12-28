По информации Генштаба, в течение суток на фронте произошло 162 боестолкновения с оккупационной армией РФ. Силы обороны ликвидировали 1690 русских захватчиков.
Главные тезисы
- Силы обороны на фронте успешно отразили 162 атаки российских захватчиков, ликвидировав 1690 солдат РФ.
- Оккупационная армия России испытывает значительные потери в технике и личном составе: около 784 тыс. человек погибло, а также потеряно тысячи единиц военной техники.
- Противник проводил множество атак в различных районах, но украинские военные успешно отражали их, заставляя врага отступать.
Что происходит на фронте
В Харьковской области российские кафиры провели 2 безуспешные попытки штурмов в районе Волчанска.
В направлении Купянской Силы обороны отразили 5 атак преступной армии РФ неподалеку от Петропавловки и Лозовой.
В направлении Лимана Донецкой области российские захватчики 20 раз безуспешно пытались атаковать в районах Первомайского, Новоегоровки, Надежды, Тернов, Торского, Заречного, Дибровы и в Серебрянском лесу.
В направлении Северского враг 4 раза безуспешно атаковал неподалеку от Белогоровки и в направлении Выемки.
В направлении Краматорска российские оккупанты провели 5 безуспешных атак в районах Временного Яра, Белой Горы и Ступочек.
В направлении Торецка украинские военные отбили 10 вражеских атак недалеко от Торецка, Щербиновки и Дилиевки.
В направлении Покровского ВСУ остановили 52 атаки российских окупантов вблизи Миролюбовки, Луча, Воздвиженки, Лисовки, Даченского, Нового Труда, Шевченко, Новоезаветовки, Нововасиловки и Волкового.
В направлении Курахового отражены 18 атак преступной армии РФ в районах Петропавловки, Славянки, Дачного и самого Курахового.
Противник совершил 17 штурмов наших позиций недалеко от Константинопольского, Разлива, Нового Комара и Новодаровки.
В Запорожской области враг безуспешно пытался продвинуться в районе Белогорья.
На левобережье Днепра в Херсонской области российские захватчики трижды безуспешно пытались атаковать позиции украинских военных.
В Курской области Силы обороны отразили 22 вражеских атаки.
Что известно о текущих и общих вражеских потерях
личного состава — около 784 тыс 200 (+1 тыс 690) человек,
танков — 9 тыс 651 (+7) ед,
боевых бронированных машин — 19 тыс 970 (+19) ед,
артиллерийских систем — 21 тыс 408 (+29) ед,
РСЗО — 1 тыс 256 (+0) ед,
средства ПВО — 1 тыс 32 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 21 тыс 13 (+14),
крылатые ракеты — 3 тыс 3 (+0),
корабли/катера — 28 (+0) ед,
подводные лодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 32 тыс 328 (+66) ед,
специальная техника — 3 тыс 668 (+0)
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