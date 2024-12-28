Сили оборони ліквідували 1690 солдатів РФ протягом доби

За інформацією Генштабу, протягом доби на фронті відбулось 162 боєзіткнення з окупаційною армією РФ. Сили оборони ліквідували 1690 російських загарбників.
Головні тези:
- Протягом доби на фронті відбулось 162 боєзіткнення з окупаційною армією РФ.
- Сили оборони вдало відбили безліч атак російських загарбників на різних напрямках, ліквідувавши 1690 солдатів РФ.
- Ракетні війська та артилерія здійснили успішне ураження зосередження ворожого особового складу та техніки на фронті.
Що відбувається на фронті
На Харківщині російські окупанти провели 2 безуспішні спроби штурмів в районі Вовчанська.
У напрямку Куп’янська Сили оборони відбили 5 атак злочинної армії РФ неподалік Петропавлівки та Лозової.
У напрямку Лимана на Донеччині російські загарбники 20 разів безуспішно намагались атакувати в районах Першотравневого, Новоєгорівки, Надії, Тернів, Торського, Зарічного, Діброви та в Серебрянському лісі.
У напрямку Сіверська ворог 4 рази безуспішно атакував неподалік Білогорівки та в напрямку Виїмки.
У напрямку Краматорська російські окупанти провели 5 безуспішних атак в районах Часового Яру, Білої Гори та Ступочок.
У напрямку Торецька українські військові відбили 10 ворожих атак неподалік Торецька, Щербинівки та Диліївки.
У напрямку Покровська ЗСУ зупинили 52 атаки російських окупантів поблизу Миролюбівки, Променя, Воздвиженки, Лисівки, Даченського, Нового Труда, Шевченка, Новоєлизаветівки, Нововасилівки та Вовкового.
У напрямку Курахового відбито 18 атак злочинної армії РФ у районах Петропавлівки, Слов’янки, Дачного та самого Курахового.
Противник здійснив 17 штурмів наших позицій неподалік Костянтинопольського, Розливу, Нового Комара та Новодарівки.
У Запорізькій області ворог безуспішно намагався просунутись в районі Білогір’я.
На лівобережжі Дніпра на Херсонщині російські загарбники тричі безуспішно намагались атакувати позиції українських військових.
У Курській області Сили оборони відбили 22 ворожі атаки.
Що відомо про поточні та загальні ворожі втрати
особового складу — близько 784 тис 200 (+1 тис 690) осіб,
танків — 9 тис 651 (+7) од,
бойових броньованих машин — 19 тис 970 (+19) од,
артилерійських систем — 21 тис 408 (+29) од,
РСЗВ — 1 тис 256 (+0) од,
засоби ППО — 1 тис 32 (+0) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 21 тис 13 (+14),
крилаті ракети — 3 тис 3 (+0),
кораблі/катери — 28 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 32 тис 328 (+66) од,
спеціальна техніка — 3 тис 668 (+0)
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