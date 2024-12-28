Сили оборони ліквідували 1690 солдатів РФ протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони ліквідували 1690 солдатів РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
Військові ЗСУ

За інформацією Генштабу, протягом доби на фронті відбулось 162 боєзіткнення з окупаційною армією РФ. Сили оборони ліквідували 1690 російських загарбників. 

Головні тези:

  • Протягом доби на фронті відбулось 162 боєзіткнення з окупаційною армією РФ.
  • Сили оборони вдало відбили безліч атак російських загарбників на різних напрямках, ліквідувавши 1690 солдатів РФ.
  • Ракетні війська та артилерія здійснили успішне ураження зосередження ворожого особового складу та техніки на фронті.

Що відбувається на фронті

На Харківщині російські окупанти провели 2 безуспішні спроби штурмів в районі Вовчанська.

У напрямку Куп’янська Сили оборони відбили 5 атак злочинної армії РФ неподалік Петропавлівки та Лозової.

У напрямку Лимана на Донеччині російські загарбники 20 разів безуспішно намагались атакувати в районах Першотравневого, Новоєгорівки, Надії, Тернів, Торського, Зарічного, Діброви та в Серебрянському лісі.

У напрямку Сіверська ворог 4 рази безуспішно атакував неподалік Білогорівки та в напрямку Виїмки.

У напрямку Краматорська російські окупанти провели 5 безуспішних атак в районах Часового Яру, Білої Гори та Ступочок.

У напрямку Торецька українські військові відбили 10 ворожих атак неподалік Торецька, Щербинівки та Диліївки.

У напрямку Покровська ЗСУ зупинили 52 атаки російських окупантів поблизу Миролюбівки, Променя, Воздвиженки, Лисівки, Даченського, Нового Труда, Шевченка, Новоєлизаветівки, Нововасилівки та Вовкового.

У напрямку Курахового відбито 18 атак злочинної армії РФ у районах Петропавлівки, Слов’янки, Дачного та самого Курахового.

Противник здійснив 17 штурмів наших позицій неподалік Костянтинопольського, Розливу, Нового Комара та Новодарівки.

У Запорізькій області ворог безуспішно намагався просунутись в районі Білогір’я.

На лівобережжі Дніпра на Херсонщині російські загарбники тричі безуспішно намагались атакувати позиції українських військових.

У Курській області Сили оборони відбили 22 ворожі атаки.

Що відомо про поточні та загальні ворожі втрати

  • особового складу — близько 784 тис 200 (+1 тис 690) осіб,

  • танків — 9 тис 651 (+7) од,

  • бойових броньованих машин — 19 тис 970 (+19) од,

  • артилерійських систем — 21 тис 408 (+29) од,

  • РСЗВ — 1 тис 256 (+0) од,

  • засоби ППО — 1 тис 32 (+0) од,

  • літаків — 369 (+0) од,

  • гелікоптерів — 329 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 21 тис 13 (+14),

  • крилаті ракети — 3 тис 3 (+0),

  • кораблі/катери — 28 (+0) од,

  • підводні човни — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 32 тис 328 (+66) од,

  • спеціальна техніка — 3 тис 668 (+0)

Вчора ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу та ОВТ, пункт управління і засіб протиповітряної оборони противника, — додають у Генштабі.

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