Сили оборони ліквідували 1690 солдатів РФ протягом доби

За інформацією Генштабу, протягом доби на фронті відбулось 162 боєзіткнення з окупаційною армією РФ. Сили оборони ліквідували 1690 російських загарбників.

Що відбувається на фронті

На Харківщині російські окупанти провели 2 безуспішні спроби штурмів в районі Вовчанська.

У напрямку Куп’янська Сили оборони відбили 5 атак злочинної армії РФ неподалік Петропавлівки та Лозової.

У напрямку Лимана на Донеччині російські загарбники 20 разів безуспішно намагались атакувати в районах Першотравневого, Новоєгорівки, Надії, Тернів, Торського, Зарічного, Діброви та в Серебрянському лісі.

У напрямку Сіверська ворог 4 рази безуспішно атакував неподалік Білогорівки та в напрямку Виїмки.

У напрямку Краматорська російські окупанти провели 5 безуспішних атак в районах Часового Яру, Білої Гори та Ступочок.

У напрямку Торецька українські військові відбили 10 ворожих атак неподалік Торецька, Щербинівки та Диліївки.

У напрямку Покровська ЗСУ зупинили 52 атаки російських окупантів поблизу Миролюбівки, Променя, Воздвиженки, Лисівки, Даченського, Нового Труда, Шевченка, Новоєлизаветівки, Нововасилівки та Вовкового.

У напрямку Курахового відбито 18 атак злочинної армії РФ у районах Петропавлівки, Слов’янки, Дачного та самого Курахового.

Противник здійснив 17 штурмів наших позицій неподалік Костянтинопольського, Розливу, Нового Комара та Новодарівки.

У Запорізькій області ворог безуспішно намагався просунутись в районі Білогір’я.

На лівобережжі Дніпра на Херсонщині російські загарбники тричі безуспішно намагались атакувати позиції українських військових.

У Курській області Сили оборони відбили 22 ворожі атаки.

Що відомо про поточні та загальні ворожі втрати

особового складу — близько 784 тис 200 (+1 тис 690) осіб,

танків — 9 тис 651 (+7) од,

бойових броньованих машин — 19 тис 970 (+19) од,

артилерійських систем — 21 тис 408 (+29) од,

РСЗВ — 1 тис 256 (+0) од,

засоби ППО — 1 тис 32 (+0) од,

літаків — 369 (+0) од,

гелікоптерів — 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 21 тис 13 (+14),

крилаті ракети — 3 тис 3 (+0),

кораблі/катери — 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 32 тис 328 (+66) од,

спеціальна техніка — 3 тис 668 (+0)