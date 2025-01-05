ГУР ліквідувало начальника штабу батальйону "Шторм-Осетія" — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

ГУР ліквідувало начальника штабу батальйону "Шторм-Осетія" — відео

ГУР
ГУР ліквідувало начальника штабу батальйону "Шторм-Осетія" — відео
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Українські розвідники ліквідували начальника штабу батальйону "Шторм.Осетія" у Запорізькій області. Це штурмовий підрозділ, що входить до складу 429-го мотострілецького полку армії РФ.

Головні тези:

  • Українські розвідники успішно ліквідували начальника штабу батальйону "Шторм-Осетія" на тимчасово окупованій території Запорізької області.
  • Сергій Мельніков, відомий під позивним "Кама", був знищений під час операції, проведеної бійцями FPV-підрозділу "Кракен".
  • Розвідники отримали оперативну інформацію про маршрут та графік пересування ворожого командира, що допомогло спланувати успішну засідку.
  • Також у Росії стався вибух, унаслідок якого опинився в критичному стані командир батареї дивізіону, причетного до воєнних злочинів проти України.
  • ГУР надає деталі про участь капітана Наґайка у ракетних ударах по цивільних об’єктах на сході України та інцидентів, внаслідок яких загинули беззахисні громадяни.

У Запорізькій області ліквідували військового злочинця Сергія Мельнікова

За інформацією ГУР, 29 грудня 2024 року на трасі Василівка-Токмак у Запорізькій області бійці FPV-підрозділу активних дій "Кракен" провели операцію, у ході якої ліквідували Сергія Мельнікова (позивний "Кама") та його водія.

Розвідники отримали оперативну інформацію про маршрут і графік пересування начальника штабу окупаційного батальйону на тимчасово окупованій території. На основі цих даних була спланована FPV-засідка.

Спочатку аеророзвідники змусили водія автомобіля УАЗ "Патріот", в якому знаходився Мельніков, змінити маршрут. Внаслідок маневру автомобіль злетів у кювет.

Після цього ворожий транспорт був уражений дроном-камікадзе, який ударив у лобове скло.

У ГУР підтвердили, що в результаті операції обох окупантів було знищено.

У Росії підірвали воєнного злочинця Наґайка

Розвідка повідомила, що 3 січня в населеному пункті Шуя Івановської області Росії стався вибух, унаслідок якого у критичному стані опинився командир батареї дивізіону 112-ї ракетної бригади 1-ї танкової армії Західного військового округу ЗС РФ капітан Наґайко.

За даними ГУР, Наґайко безпосередньо брав участь у повномасштабній війні проти України. Та більше того він причетний до ударів балістичними ракетами "Іскандер" по цивільних і військових об’єктах у Сумській та Харківській областях.

Зокрема підрозділ Наґайка вчинив воєнний злочин у селі Гроза Купʼянського району — 5 жовтня 2023 року завдав ракетного удару по кафе під час поминок. Тоді загинуло 59 цивільних українців, серед них — восьмирічний хлопчик.

Унаслідок вибуху, що стався в його військовій частині, Наґайко отримав множинні уламкові поранення, зокрема мозку, через що йому зробили трепанацію черепа.

Стан 29-річного офіцера критичний, і в російській ракетній бригаді побутує думка, що шансів на виживання у нього майже немає.

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