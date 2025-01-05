ГУР ліквідувало начальника штабу батальйону "Шторм-Осетія" — відео

Українські розвідники ліквідували начальника штабу батальйону "Шторм.Осетія" у Запорізькій області. Це штурмовий підрозділ, що входить до складу 429-го мотострілецького полку армії РФ.

У Запорізькій області ліквідували військового злочинця Сергія Мельнікова

За інформацією ГУР, 29 грудня 2024 року на трасі Василівка-Токмак у Запорізькій області бійці FPV-підрозділу активних дій "Кракен" провели операцію, у ході якої ліквідували Сергія Мельнікова (позивний "Кама") та його водія.

Розвідники отримали оперативну інформацію про маршрут і графік пересування начальника штабу окупаційного батальйону на тимчасово окупованій території. На основі цих даних була спланована FPV-засідка. Поширити

Спочатку аеророзвідники змусили водія автомобіля УАЗ "Патріот", в якому знаходився Мельніков, змінити маршрут. Внаслідок маневру автомобіль злетів у кювет.

Після цього ворожий транспорт був уражений дроном-камікадзе, який ударив у лобове скло.

У ГУР підтвердили, що в результаті операції обох окупантів було знищено.

У Росії підірвали воєнного злочинця Наґайка

Розвідка повідомила, що 3 січня в населеному пункті Шуя Івановської області Росії стався вибух, унаслідок якого у критичному стані опинився командир батареї дивізіону 112-ї ракетної бригади 1-ї танкової армії Західного військового округу ЗС РФ капітан Наґайко.

За даними ГУР, Наґайко безпосередньо брав участь у повномасштабній війні проти України. Та більше того він причетний до ударів балістичними ракетами "Іскандер" по цивільних і військових об’єктах у Сумській та Харківській областях.

Зокрема підрозділ Наґайка вчинив воєнний злочин у селі Гроза Купʼянського району — 5 жовтня 2023 року завдав ракетного удару по кафе під час поминок. Тоді загинуло 59 цивільних українців, серед них — восьмирічний хлопчик. Поширити

Унаслідок вибуху, що стався в його військовій частині, Наґайко отримав множинні уламкові поранення, зокрема мозку, через що йому зробили трепанацію черепа.