ГУР ліквідувало начальника штабу батальйону "Шторм-Осетія" — відео

Українські розвідники ліквідували начальника штабу батальйону "Шторм.Осетія" у Запорізькій області. Це штурмовий підрозділ, що входить до складу 429-го мотострілецького полку армії РФ.
Головні тези:
- Українські розвідники успішно ліквідували начальника штабу батальйону "Шторм-Осетія" на тимчасово окупованій території Запорізької області.
- Сергій Мельніков, відомий під позивним "Кама", був знищений під час операції, проведеної бійцями FPV-підрозділу "Кракен".
- Розвідники отримали оперативну інформацію про маршрут та графік пересування ворожого командира, що допомогло спланувати успішну засідку.
- Також у Росії стався вибух, унаслідок якого опинився в критичному стані командир батареї дивізіону, причетного до воєнних злочинів проти України.
- ГУР надає деталі про участь капітана Наґайка у ракетних ударах по цивільних об’єктах на сході України та інцидентів, внаслідок яких загинули беззахисні громадяни.
У Запорізькій області ліквідували військового злочинця Сергія Мельнікова
За інформацією ГУР, 29 грудня 2024 року на трасі Василівка-Токмак у Запорізькій області бійці FPV-підрозділу активних дій "Кракен" провели операцію, у ході якої ліквідували Сергія Мельнікова (позивний "Кама") та його водія.
Спочатку аеророзвідники змусили водія автомобіля УАЗ "Патріот", в якому знаходився Мельніков, змінити маршрут. Внаслідок маневру автомобіль злетів у кювет.
Після цього ворожий транспорт був уражений дроном-камікадзе, який ударив у лобове скло.
У ГУР підтвердили, що в результаті операції обох окупантів було знищено.
У Росії підірвали воєнного злочинця Наґайка
Розвідка повідомила, що 3 січня в населеному пункті Шуя Івановської області Росії стався вибух, унаслідок якого у критичному стані опинився командир батареї дивізіону 112-ї ракетної бригади 1-ї танкової армії Західного військового округу ЗС РФ капітан Наґайко.
За даними ГУР, Наґайко безпосередньо брав участь у повномасштабній війні проти України. Та більше того він причетний до ударів балістичними ракетами "Іскандер" по цивільних і військових об’єктах у Сумській та Харківській областях.
Унаслідок вибуху, що стався в його військовій частині, Наґайко отримав множинні уламкові поранення, зокрема мозку, через що йому зробили трепанацію черепа.
Стан 29-річного офіцера критичний, і в російській ракетній бригаді побутує думка, що шансів на виживання у нього майже немає.
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