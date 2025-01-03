ЗСУ ліквідували понад тисячу солдатів РФ протягом доби

За інформацією Генштабу, протягом останньої доби українські військові ліквідували ще 1 тис 80 солдатів злочинної армії РФ.
Головні тези:
- Протягом останньої доби ЗСУ ліквідували понад 1 тисячу солдатів злочинної армії РФ.
- На фронті відбулося 138 боєзіткнень, окупанти проводили безуспішні атаки на позиції українських військ.
- Українські військові вдало відбили всі спроби наступу ворожої армії РФ у різних районах, завдаючи значних втрат ворогу в озброєнні та особовому складі.
- Українська авіація та артилерія вразили п'ять районів зосередження ворожої техніки та особового складу, завдаючи значної шкоди противнику.
- Загальні втрати армії РФ складають близько 793 тис осіб.
Що відбувається на фронті
Зазначається, що протягом доби на фронті відбулось 138 боєзіткнень.
На Харківщині російські окупанти двічі безуспішно намагались штурмувати позиції ЗСУ в районі Вовчанська.
У напрямку Куп’янська ворог провів 4 провальні атаки неподалік Западного, Дворічної та Кругляківки.
У напрямку Лимана на Донеччині злочинна армія РФ провела 16 безуспішних атак поблизу Надії, Макіївки, Тернів, Григорівки та в Серебрянському лісі.
У напрямку Сіверська українськими військовими відбито ворожу спробу штурму в районі Білогорівки.
У напрямку Краматорська ворог 4 рази безуспішно атакував у районах Часового Яру та Ступочок.
У напрямку Торецька зупинено 6 атак російських окупантів поблизу самого Торецька, Нью-Йорка та Щербинівки.
У напрямку Покровська Силами оборонами зупинено 38 спроб наступу загарбників злочинної армії РФ в районах населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Новий Труд, Піщане, Шевченко, Успенівка, Солоне та Нововасилівка.
Відбито 27 ворожих атак у напрямку Курахового, поблизу населених пунктів Слов’янка, Петропавлівка, Шевченко, Дачне та, власне, самого Курахового.
Ворог провів 24 провальні спроби штурмів в районах Янтарного, Времівки, Великої Новосілки та в напрямку Костянтинополя, Розливу і Новосілки.
У Запорізькій області відбито 2 ворожі атаки поблизу Новоандріївки.
На лівобережжі Дніпра у Херсонській області ЗСУ відбили 3 атаки російських окупантів.
На Курщині протягом доби зафіксовано 10 боєзіткнень. Ворог завдав шість авіаційних ударів, застосувавши дев’ять керованих авіабомб.
Що відомо про загальні та поточні втрати армії РФ
особового складу — близько 793 тис 250 (+1 тис 80) осіб ліквідовано;
танків — 9 тис 677 (+1) од.;
бойових броньованих машин — 20 тис 70 (+14) од.;
артилерійських систем — 21 тис 555 (+3) од.;
РСЗВ — 1 тис 257 (+1) од.;
засоби ППО — 1 тис 32 од.;
літаків — 369 од.;
вертольотів — 330 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 21 тис 249 (+49) од.;
крилаті ракети — 3 тис 3 од.;
кораблі/катери — 28 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 32 тис 770 (+41) од.;
спеціальна техніка — 3 тис 675 од.
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