ЗСУ ліквідували понад тисячу солдатів РФ протягом доби

За інформацією Генштабу, протягом останньої доби українські військові ліквідували ще 1 тис 80 солдатів злочинної армії РФ.

Що відбувається на фронті

Зазначається, що протягом доби на фронті відбулось 138 боєзіткнень.

На Харківщині російські окупанти двічі безуспішно намагались штурмувати позиції ЗСУ в районі Вовчанська.

У напрямку Куп’янська ворог провів 4 провальні атаки неподалік Западного, Дворічної та Кругляківки.

У напрямку Лимана на Донеччині злочинна армія РФ провела 16 безуспішних атак поблизу Надії, Макіївки, Тернів, Григорівки та в Серебрянському лісі.

У напрямку Сіверська українськими військовими відбито ворожу спробу штурму в районі Білогорівки.

У напрямку Краматорська ворог 4 рази безуспішно атакував у районах Часового Яру та Ступочок.

У напрямку Торецька зупинено 6 атак російських окупантів поблизу самого Торецька, Нью-Йорка та Щербинівки.

У напрямку Покровська Силами оборонами зупинено 38 спроб наступу загарбників злочинної армії РФ в районах населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Новий Труд, Піщане, Шевченко, Успенівка, Солоне та Нововасилівка.

Відбито 27 ворожих атак у напрямку Курахового, поблизу населених пунктів Слов’янка, Петропавлівка, Шевченко, Дачне та, власне, самого Курахового.

Ворог провів 24 провальні спроби штурмів в районах Янтарного, Времівки, Великої Новосілки та в напрямку Костянтинополя, Розливу і Новосілки.

У Запорізькій області відбито 2 ворожі атаки поблизу Новоандріївки.

На лівобережжі Дніпра у Херсонській області ЗСУ відбили 3 атаки російських окупантів.

На Курщині протягом доби зафіксовано 10 боєзіткнень. Ворог завдав шість авіаційних ударів, застосувавши дев’ять керованих авіабомб.

Що відомо про загальні та поточні втрати армії РФ

особового складу — близько 793 тис 250 (+1 тис 80) осіб ліквідовано;

танків — 9 тис 677 (+1) од.;

бойових броньованих машин — 20 тис 70 (+14) од.;

артилерійських систем — 21 тис 555 (+3) од.;

РСЗВ — 1 тис 257 (+1) од.;

засоби ППО — 1 тис 32 од.;

літаків — 369 од.;

вертольотів — 330 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 21 тис 249 (+49) од.;

крилаті ракети — 3 тис 3 од.;

кораблі/катери — 28 од.;

підводні човни — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 32 тис 770 (+41) од.;

спеціальна техніка — 3 тис 675 од.