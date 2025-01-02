ЗСУ отримають понад 10 нових моделей оптоволоконних дронів — чому це важливо

Українські виробники показали понад 10 моделей FPV-дронів, якими можна керувати через оптоволокно. Безпілотники можуть нести до 3 кг навантаження.

Нові моделі українських оптоволоконних дронів пройшли випробування

За даними Міноборони, наразі ці дрони перебувають на завершальному етапі кодифікації і будуть постачатись для потреб армії.

У заході взяли участь вітчизняні виробники, які представили понад десяток моделей дронів, зокрема здатних нести до 3 кг навантаження.

Нові види дронів позитивно оцінили досвідчені оператори БпЛА військовослужбовці ЗСУ. Вони також виявили зацікавленість у постачанні їх до підрозділів.

FPV-дрони, презентовані на показі, перебувають на завершальному етапі кодифікації і будуть постачатись для потреб армії. Поширити

Як пояснив керівник управління безпілотних авіаційних систем Головного управління інновацій Міноборони підполковник Євгеній Ткаченко, ворог продовжує нарощувати спроможності із застосування технологій керування дронами через оптоволокно. Саме тому необхідно нівелювати його переваги у цьому сегменті.

Вітчизняні виробники демонструють свою готовність швидко адаптуватись до сучасних викликів війни та втілювати в життя новітні розробки.

Виробництво зброї в Україні

В Україні завершили випробування лінійки БпЛА з оптоволоконним зв’язком. Вони забезпечують захищене управління навіть в умовах активного використання противником засобів радіоелектронної боротьби.

Використання росіянами оптоволоконних FPV-дронів є великою проблемою, яку потрібно вирішити наступного року.

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.